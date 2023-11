escuchar

Lejos de la vida pública, Karina Rabolini volvió a ser noticia. En esta oportunidad anunció que se casará tras seis años de amor con su pareja. En diálogo con Ángel de Brito, la exmodelo y exesposa de Daniel Scioli, reveló que planea unirse en matrimonio con Ignacio Castro Cranwell. En tanto, el periodista de espectáculos brindó detalles exclusivos de cómo es su presente y sostuvo: “Me sorprendió”.

Rabolini representó una época dorada del espectáculo argentino durante los años 80 y 90. Nacida en 1967, supo mantenerse en los medios como modelo y conductora. En agosto de 1991 contrajo matrimonio con quien tiempo después fue vicepresidente de Néstor Kirchner y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015. En la actualidad, fuera de toda polémica y dedicada a ser “una ama de casa”, volvió a confiar en el amor y reconoció que planea una gran ceremonia para celebrarlo.

Este jueves, al aire de LAM (América TV), De Brito contó en exclusiva la decisión de Rabolini. A modo de juego, inició el programa con el típico enigmático: “Tengo para contarles un casamiento. Me enteré hoy. Es una persona que está con un bajo perfil. No es la primera vez que se casa. Me sorprendió que se case”.

Karina Rabolini e Ignacio Castro juntos durante la pandemia (Fuente: Instagram/@icastrocranwell)

Luego de unos minutos, el conductor confirmó: “Se casa Karina Rabolini el año que viene, no ahora. Se casa con su novio, Ignacio Castro, que estuvo muy vinculado a las editoriales y a la prensa”. Al mismo tiempo, las angelitas aclararon que su pareja trabajó durante el Gobierno de Scioli y más tarde en el Ministerio de Educación de la Ciudad, siempre en el área de comunicación.

Según relató De Brito, se la cruzó en la calle y le aseguró que “está contenta. Está fuera de todo. No quiere saber nada con nada”. A la vez, Yanina Latorre se refirió a su presente laboral: “Ella es empresaria, tiene una marca de lencería”.

Karina Rabolini contraerá matrimonio después de seis años en pareja (Fuente: Instagram/@icastrocranwell)

En tanto, el panel recordó su relación con el exgobernador, en especial en la última etapa del matrimonio, cuando, a pesar de la crisis política, ella se mantuvo al lado de Scioli. “Jorobábamos hoy con Karina. Me decía que nunca más usó rodetes. Se acuerdan de que en esa época lo usaba. Me insistió: ‘Nunca más me maquillé, nunca más me vestí de fiesta. Toda la ropa que tenía para eso, no la usé más’. Está feliz en su casa con su novio”.

Antes de finalizar con el tema, De Brito remarcó: “Le pregunté a quién iba a votar y me dijo que no sabía. No le gustan ninguno de los dos candidatos”.

¿Quién es Ignacio Castro Cranwell y a qué se dedica?

Ignacio Castro Cranwell es Secretario de Comunicación de Tigre y desde los 2000 que osciló en el ámbito público. En el inicio de Daniel Scioli como gobernador de Buenos Aires es que se mantuvo cerca de Karina Rabolini, con quien en un pasado habría tenido un romance. Lo cierto es que tras la polémica separación de la empresaria, decidió darle una segunda oportunidad y esta vez, quedará consolidado en una boda especial.

Karina Rabolini planea casarse con Ignacio Castro el próximo año (Fuente: Instagram/@icastrocranwell)

En su cuenta de Instagram, Ignacio guarda un perfil bajo. Tiene tres hijos: Valentina (19), Manuel (17) e Isabel (13); y suele compartir imágenes junto a ellos. En esporádicas ocasiones, también lo hizo con Rabolini, en especial durante la pandemia de coronavirus. Ambos residen en Tigre y en 2020, los dos comenzaron a tener una vida pública mucho más acentuada, por lo que es común que dediquen parte de su tiempo libre para navegar por el río.