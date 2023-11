escuchar

Hace varios fines de semana que PH, Podemos Hablar (Telefe) trasciende la pantalla debido a los enfrentamientos que protagonizan varios de sus invitados. El 29 de octubre fue el turno de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, quien tuvo un cruce con Andy Kusnetzoff y Pía Shaw cuando le preguntaron por su supuesto romance con Wanda Nara. En las últimas horas, el cantante se refirió a aquella situación y aclaró los tantos.

Luego de su paso por Noche al Dente (América), el móvil de LAM -programa que se emite por la misma señal-, fue en busca de la palabra del referente de la “Cumbia 420″. “Acá te trataron bien, me imagino. No como en otro programa”, lanzó el periodista tirándole un palito al ciclo donde se desató el escándalo. “De diez. La mente en blanco e improvisando ahí”, le contestó. Pero el movilero redobló la apuesta: “¿Es lo que te gusta, no? Que sea como te prometieron que iba a ser”, le dijo y él le respondió: “Obvio, prometieron que la íbamos a pasar bien y la pasamos joya”.

Al hueso, el cronista siguió con su trabajo e indagó: “¿Quedaste enojado con Andy (Kusnetzoff)?”. “En ese momento. Después no porque dije lo que había que decir y creo que entendieron todo. Yo que viví el momento ahí quedó todo claro”, expresó.

Ante la pregunta de si se había sentido presionado, aseguró: “No, sino que se cagu** en uno, que pregunten sin pensar en lo que pueda causar en el otro. Yo sé lo que estaba haciendo, sé las cosas que digo y las que no. Si me invitás para que hable, dejame hablar. No respondás por mí”. Al escucharlo, el periodista le preguntó si era cierto que le editaron la pelea que salió al aire aquella noche. “Sí, estuvo editado, pero bueno. Fue un poco más larga la discusión, pero salió eso”, aseguró.

“Igual por lo que estamos viendo en ese programa, es un tema recurrente por el que se enojan”, agregó el cronista. “Sí, lo noté. Me hablaron bastante, pero ese fue el que más tensión tuvo”, señaló y aclaró que es un programa al que sí volvería a ir. “No creo que haya sido una mala para el programa, capaz que les sirvió a todos”, sentenció.

L-Gante y Wanda Nara salieron juntos y él le dedicó unas románticas palabras (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Cabe recordar que el escándalo comenzó cuando Andy tiró la consigna “los que encontraron el amor donde menos lo esperaban”. Luego de la historia de Karina Mazzocco, Pía Shaw levantó la mano y pidió la palabra. “¿Puedo decir algo? Acá hay gente que está mintiendo en este grupo”, disparó, y señaló al músico. En ese momento, la cara de L-Gante se transformó. “¿Cuál?”, retrucó. “El más conocido que nosotros conocimos, y que vos confesaste haberte enamorado alguna vez, fue en el lugar menos pensado”, devolvió la periodista. “¿Cuál?”, repitió el cantante luego de un breve silencio. “W”, contestó Shaw. “No, por eso no avancé”, intentó evadir el tema L-Gante.

Pero la panelista insistió: “Pero de W te enamoraste”. “A lo mejor no lo quiere contar”, intervino Marilina Ross. Minutos después, Andy miró a Elián para decirle que quería escucharlo cantar, pero al notarlo molesto le preguntó: “¿Estás bien?”. “No, quedé enojado porque me puse a pensar. Vos me invitas a tu programa Podemos Hablar. Puede explotar. Pero también puede no explotar”, arrancó y generó un tenso ida y vuelta que fue difícil de cerrar. Y que aún sigue.