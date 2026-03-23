Quién se va de Gran Hermano hoy

La tensión vuelve a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en una nueva gala de eliminación de este lunes 23 de marzo, que promete ser una de las más picantes de la temporada. Con el juego cada vez más avanzado y las estrategias al rojo vivo, siete participantes quedaron en la cuerda floja y esta noche uno de ellos deberá abandonar definitivamente la competencia. Con el voto positivo, la gente decidirá quiénes siguen y quien queda en el camino.

La placa definitiva para este lunes 23 de marzo

Quiénes son los nominados

Los nominados de esta semana son:

Juanicar

Kennys

Lola

Luana

Martín

Nazareno

Zunino

Con Brian Sarmiento y Titi que lograron bajarse de la placa final, quedó conformado un grupo diverso que refleja las distintas alianzas, conflictos y estilos de juego que se vienen desarrollando en la casa. Cada uno llega a esta instancia con un recorrido distinto, pero todos con el mismo objetivo: seguir en carrera y acercarse al gran premio.

Brian y Titi bajaron de la placa

Como suele suceder en este tipo de instancias, las redes sociales ya reflejan una fuerte polarización entre los seguidores del programa. Campañas, hashtags y debates marcan el pulso de una eliminación que, más allá del resultado, seguramente tendrá impacto en la dinámica interna de la casa.

La gala de esta noche no solo definirá quién se va, sino también cómo se reconfigura el juego de cara a las próximas semanas. Con alianzas en constante cambio y un público cada vez más involucrado, todo puede pasar en la casa más famosa del país.

Los participantes eliminados de Gran Hermano

Mientras se define el quinto eliminado, cabe recordar que los primeros cuatro jugadores que tuvieron que dejar la casa fueron:

Gabriel Lucero

Tomás “Tomy” Riguera

Carla “Carlota” Bigliani

Nicolás “Nick” Sícaro

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

Cómo votar en Gran Hermano

En este caso, para participar hay que votar al concursante que se quiere dejar en la casa, es decir, darle un voto positivo. Así, se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar para ejercer la elección.