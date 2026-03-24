Sol Abraham querría abandonar la casa de Gran Hermano y estalló la polémica: “Me siento incómoda”
La participante atraviesa un momento de tensión y dejó abierta la posibilidad de dejar el juego tras un fuerte cruce; qué se sabe
- 2 minutos de lectura'
La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena tras un tenso cruce entre Sol Abraham y Manu Ibero. Todo se desató a partir de un fragmento que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde el participante —expareja de Zoe Bogach— asumió el control de la cocina y apuntó contra Cinzia Francischiello por su falta de colaboración con la limpieza. Tras el conflicto, la jugadora sorprendió al expresar su intención de abandonar la competencia, una decisión que generó impacto tanto dentro como fuera del reality.
“Mañana voy a organizar, ya está”, manifestó Abraham en una charla con otros jugadores dentro de la casa de Gran Hermano que se pudo ver en un clip que compartió la cuenta de Instagram de Mundo Famosos, dejando al descubierto el mal momento que atraviesa en medio de los recientes conflictos.
Si bien sus compañeros intentaron convencerla de que revea su decisión, Sol se mostró firme en su postura y lanzó: “No es que esté todo bien o no, yo me siento incómoda ya acá”. En este marco, todo indica que en las próximas horas podría concretar su salida del reality, una posibilidad que ya empezó a generar tensión tanto dentro como fuera del juego.
Todo este escenario se desató luego de la fuerte pelea con Manuel Ibero, en un contexto aún más tenso dentro de Gran Hermano Generación Dorada, ya que todos los participantes quedaron nominados tras detectarse un complot masivo en el juego. A partir de ahí, ambos comenzaron a cuestionar sus estrategias y la discusión escaló rápidamente a un plano personal, con cruces cada vez más picantes: uno de los momentos más comentados fue cuando Sol Abraham lanzó una frase sobre el físico del ex de Zoe Bogach.
Lejos de calmarse, el intercambio continuó con dureza: “Qué engreída que sos, no puedo creer lo soberbia que sos”, disparó Ibero, a lo que Abraham retrucó con una frase filosa al recordar la salida de Nick: “El último que me dijo eso está mirando desde afuera”.
Otras noticias de Gran Hermano 2026
Quinta salida. Sorpresiva eliminación de Gran Hermano: quién fue el famoso que tuvo que dejar la casa
"Aportaría show". De Brito reveló la cifra en dólares que habría pedido Alfano para estar en Gran Hermano
Gran Hermano. “El anabólico se te fue al cerebro”: así fue la escandalosa pelea entre Sol y Manuel
- 1
Lisa Kudrow: las lecciones que aprendió en Friends, el regreso de su otro gran personaje y por qué le gusta tanto hacer reír
- 2
AC/DC en River: el cronograma de cortes de calles programado para los recitales del 23, 27 y 31 de marzo
- 3
Murió Rómulo Berruti, crítico de cine y conductor de Función privada
- 4
Reese Witherspoon en Argentina: el Malba compartió una foto de su paso por el museo donde nadie la reconoció