Sol Abraham querría abandonar la casa de Gran Hermano y estalló la polémica: “Me siento incómoda”

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena tras un tenso cruce entre Sol Abraham y Manu Ibero. Todo se desató a partir de un fragmento que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde el participante —expareja de Zoe Bogach— asumió el control de la cocina y apuntó contra Cinzia Francischiello por su falta de colaboración con la limpieza. Tras el conflicto, la jugadora sorprendió al expresar su intención de abandonar la competencia, una decisión que generó impacto tanto dentro como fuera del reality.

“Mañana voy a organizar, ya está”, manifestó Abraham en una charla con otros jugadores dentro de la casa de Gran Hermano que se pudo ver en un clip que compartió la cuenta de Instagram de Mundo Famosos, dejando al descubierto el mal momento que atraviesa en medio de los recientes conflictos.

Sol manifestó su incomodidad y sus ganas de irse de la casa (Captura: Telefe)

Si bien sus compañeros intentaron convencerla de que revea su decisión, Sol se mostró firme en su postura y lanzó: “No es que esté todo bien o no, yo me siento incómoda ya acá”. En este marco, todo indica que en las próximas horas podría concretar su salida del reality, una posibilidad que ya empezó a generar tensión tanto dentro como fuera del juego.

Todo este escenario se desató luego de la fuerte pelea con Manuel Ibero, en un contexto aún más tenso dentro de Gran Hermano Generación Dorada, ya que todos los participantes quedaron nominados tras detectarse un complot masivo en el juego. A partir de ahí, ambos comenzaron a cuestionar sus estrategias y la discusión escaló rápidamente a un plano personal, con cruces cada vez más picantes: uno de los momentos más comentados fue cuando Sol Abraham lanzó una frase sobre el físico del ex de Zoe Bogach.

La discusión entre Manuel Ibero y Sol Abraham

Lejos de calmarse, el intercambio continuó con dureza: “Qué engreída que sos, no puedo creer lo soberbia que sos”, disparó Ibero, a lo que Abraham retrucó con una frase filosa al recordar la salida de Nick: “El último que me dijo eso está mirando desde afuera”.