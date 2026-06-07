Kylie Minogue se sumó al show de Lali en el Monumental en medio de los rumores de una colaboración

Kylie Minogue se sumó al show de Lali y revolucionó el Monumental. La estrella australiana apareció sobre el escenario para hacer su clásicos Can’t get you out of my head y Padam Padam, que fueron recibidos por una ovación de todos los presentes. La participación se produjo en medio de los rumores sobre una posible colaboración con la cantante argentina, que habían cobrado fuerza en los últimos días.

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Las dos artistas también compartieron un intercambio de humor. Minogue dijo “I love you and I love she”, señalando a Lali en referencia a un conocido momento de la cantante argentina en el que, hablando de Lady Gaga, utiliza esa frase incorrecta en inglés.

El encuentro tiene además un antecedente: ambas se conocieron durante la visita de Minogue a la Argentina en 2025 luego de mantener intercambios a través de redes sociales. En este contexto, la presencia de la artista internacional se convirtió rápidamente en uno de los momentos más sorprendentes de la noche.

Duki estuvo en el show de Lali

Otros de los invitados sorpresa de la noche fueron Duki y Miranda!. El referente del trap argentino apareció para interpretar Plástico, la colaboración que comparte con la cantante, mientras que el dúo pop volvió a acompañarla en Mejor que vos, tal como había ocurrido durante algunas de las presentaciones de la artista en Vélez en 2025. Las participaciones especiales reforzaron el clima de celebración de una noche histórica en el Monumental.

Asimismo, Lali le rindió un homenaje al Indio Solari tras su muerte. Fue durante la canción No me importa. Todo el estadio coreaba el estribillo, cuando empezaron a sonar los acordes del tema Jijiji, seguido por su característico solo de guitarra. En ese momento, las pantallas del show mostraron una imagen de la silueta del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Gracias Indio Solari por tanto”, expresó.

El homenaje de Lali al Indio Solari

Más allá de la música, en la semana del aniversario por los 11 años de “Ni una Menos”, Lali protagonizó uno de los momentos más emotivos y políticos de la noche al pedir un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. “En una semana muy particular para la Argentina quiero pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia patriarcal que este gobierno niega, por todas las mujeres que han sido asesinadas, por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres y por las vidas arrebatadas a adolescentes como Agostina y Dulce”, manifestó ante un estadio completamente en silencio antes de recibir una fuerte ovación del público.

Miranda! en el primer show de Lali en el estadio de River Plate

Esta fue la primera de las fechas que tiene programadas Lali en el estadio de River Plate este 2026. Se presentó este sábado y lo volverá a hacer este domingo 7 de junio, a las 20. Tras haber agotado cinco estadios de Vélez durante 2025, estos shows marcarán sus primeros conciertos en el Monumental con su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Con información de Antonella Ferretti.