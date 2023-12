escuchar

Alicia, la abuela tackleada por su nieto en el programa Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), volvió a asistir al lugar de los hechos en búsqueda de sumar un nuevo premio económico. En compañía de Federico, Maite y Julieta, la jubilada oriunda de Merlo volvió a estar en el foco de la noticia al ser consultada sobre cómo estaba y qué secuelas le dejó el golpe.

“Bienvenidos a Los 8 escalones de los 3 millones, va por seis, ¿cómo estás Alicia?”, empezó el presentador televisivo Guido Kaczka quien aún mostraba su asombro por la reacción de su nieto Federico, quien tomó impulso una vez conocido el triunfo de Alicia y decidió abalanzarse sobre ella de tal manera que ambos cayeron al piso.

Con un gesto amable, la protagonista de esta historia respondió que se encontraba bien, lo que derivó en una repregunta de Kaczka: “¿Y con quién viniste?”. Tras ello, Alicia aseguró que asistió con sus tres nietos quienes forman parte de una especie de cábala.

Esta declaración motivó la sorpresa en los rostros de Carmen Barbieri y Evangelina Anderson, los jurados del programa, quienes fueron las primeras que se sorprendieron ante la reacción intempestiva de su nieto al saber que su abuela se coronó en la primera edición con los 3 millones de pesos.

Luego de la presentación, la jubilada decidió comenzar con la participación en el nuevo juego sin antes un comentario de Kaczka a su nieto: “La mandada del viernes, por favor, ¿después la pensaste el fin de semana?”, añadió el conductor. Y añadió: “Muy efusivo, pero por favor, qué peligro”.

Al transcurrir el juego de preguntas y respuestas, Alicia quedó eliminada en el segmento de aproximación contra el concursante llamado Alexis y nuevamente fue saludada por su nieto. “¿Podes venir a saludar a tu abuela? A ver cómo viene”, relató Kaczka, quien luego cerró: “Claro, ahí está, mirá, besito, eso, ganó 3 millones de pesos y es finalista”.

“Lo miro y me sigo riendo”, el testimonio de Alicia tras la caída

Este lunes, en diálogo con el programa Empieza el día (Ciudad Magazine), conducido por Amalia “Yuyito” González, Alicia contó cómo se siente físicamente después del fuerte golpe que sufrió a causa del tackle originado por su nieto llamado Federico.

“Estoy bien, lo miro y me sigo riendo. La verdad es que me dio un ataque de risa”, comenzó Alicia, quien aseguró que solamente tiene moretones en las piernas producto de la brusca caída al suelo.

Atendida rápidamente por el equipo médico del canal, la ganadora de los tres millones agradeció por la asistencia y se preocupó por el resto de su familia que lo miraba del otro lado de la pantalla: “Mi familia se quedó dura cuando lo miraron por la tele”.

Por último, dio un pantallazo de lo que debió estudiar antes de ingresar al programa: “Cuando me dieron el listado me puse a investigar. Fue todo a estudiar, rogaba que no me tocaran las actrices extranjeras porque no conozco a nadie. Ese era el único tema que no tenía bien. Pero bueno, me gustaban las especies animales, las comidas, con respecto a fútbol y deporte, fue de casualidad que la pegué”, cerró.