La participante más viral de Gran Hermano, Juliana, pasa sus días hablándole a las cámaras de la casa más famosa del país. Señalada por el afuera como la más “desquiciada”, “Furia” no deja de protagonizar monólogos en voz alta sobre lo que piensa del reality y de su relación con los demás participantes. Ahora, la guerra con la última en llegar, Sabrina, no cesa.

Desde su arribo a la casa más famosa, Sabrina tuvo una mala relación con Juliana. Es que entró a al juego y en cuestión de minutos se convirtió en la líder de la semana y así obtuvo un beneficio sorpresa (la posibilidad de sacar a uno de sus compañeros de placa y de implicar a otro).

“La prueba del líder es mía”, le dijo Furia a Gan Hermano en el confesionario, asegurando que la última en llegar no podía tener la misma oportunidad que los más “viejos” (pese a que solo había pasado un día de convivencia). Desde ese entonces, las participantes tienen una mala relación.

Ahora, y en una de sus tantas palabras en voz alta hacia las cámaras, Furia dijo que necesitaba sus cartas y que, tal vez, le haría una macumba a Sabrina. Sin soltar en ningún momento los muñecos navideños que adornan la casa, aseguró: “¿Nos pondrán, algún día, una película para ver, por ejemplo Barbie?”, dijo a modo de chiste y como una chicana contra Sabrina, a quien comparan con la famosa muñeca. ”¿Tendré que esperar mis cartas? ¿Le haré una macumba a Sabrina? Todo esto y mucho más…”, dijo la participante y estalló en risas. También contó que se hizo una limpieza energética y que por ese motivo estaba tan bien y tan feliz. Cabe destacar que la señalada de la casa no fue sacada por el público el pasado domingo en la Gala de Eliminación y eso sorprendió a sus compañeros.

“Yo puedo decir y hacer lo que quiera”, les gritó Furia a sus compañeros cuando se enteró de que la habían nominado. “Mi psicólogo me diría: ‘Juliana, no le des bola a tus compañeros si ellos te ignoran’”, afirmó en voz alta frente a algunos de los chicos de la casa.

Ahora, Sabrina no soporta su presencia y se pronunció al respecto: “Sabés cómo me quiero c*** de risa el día que la saquen porque no la bancan”. “Yo no puedo creer que la gente banque a una persona maltratadora”, le aseguró Sabrina a Rosina en una charla en voz baja. “¿La gente que maltrata? Out”, afirmó la líder de la semana.

En otra charla, Sabrina intentó persuadir a Rosina sobre el vínculo que mantienen en la casa. “Para mí es fundamental tener mi tiempo y espacio a solas”, afirmó Rosina y contó: “Cuando esto era un quilombo, yo necesitaba hacer ejercicio sola y eso me ayudó bien a estar internamente dentro de la casa”.

Sobre Sabrina, las redes sociales afirman que la sacarán de la casa antes que a Furia. “Me sorprende lo confiada que es Sabrina que ganó UNA prueba de líder, ni se midió en placa y piensa que puede decirle a la gente cómo votar”, “pobre Sabrina, ella no sabe que los únicos que se van a matar de risa vamos a ser nosotros cuando la saquemos antes que a ‘Furia’”, fueron algunos comentarios en X.