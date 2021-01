La abuela de Thalía fue golpeada brutalmente en un geriátrico

La abuela de Thalía habría sido maltratada en un geriátrico de México y ahora sus nietas piden cárcel para los responsables Crédito: Instagram

19 de enero de 2021 • 18:05

Thalía y Laura Zapata contaron que su abuela, Eva Mange Márquez, fue golpeada brutalmente en un geriátrico, por lo que pidieron que los responsables del delito vayan presos. Las famosas se enteraron de la situación que vivía su abuela dentro del lugar, luego de haberla visitado con motivo de su cumpleaños, el 18 de enero.

"Hoy deberíamos estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela. Lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables", comenzó Thalía su relato.

Las hermanas habían preparado una fiesta para su abuela, pero dadas las condiciones en las que la hallaron decidieron llevar adelante una investigación contra el geriátrico y los responsables, según contaron en sus redes sociales. "Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida", agregó Thalía.

En tanto, Zapata contó que decidió aislarse durante varios días y se realizó un hisopado para descartar cualquier infección de coronavirus y poder estar con su abuela durante la fiesta. Sin embargo, en vez de ser un día festivo, se convirtió en una situación angustiante y de gran dolor para las famosas, ya que Mange tenía todo su cuerpo lastimado.

La abuela de Zapata y Thalía cumplió 103 años y sus nietas quisieron celebrarle el natalicio, pero se encontraron con una situación angustiante

Zapata fue más a fondo con su relato sobre el tema y hasta mostró fotos desgarradoras del cuerpo de la abuela. "Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy, por fin, pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto", agregó la actriz y por último pidió "cárcel para los responsables".

La actriz se lamentó por el calvario que estuvo sufriendo todo este tiempo su abuela, quien se queja durante la noche de las heridas a pesar de los analgésicos que recibe. "Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una limpieza. Hoy le hicieron una curación de animal. ¿A sus 103 años? No lo entiendo", dijo tajante Zapata.