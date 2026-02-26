El error que paralizó a Hollywood: así fue el papelón histórico en los Premios Oscar

Un día como hoy, 26 de febrero, pero hace nueve años, Hollywood fue testigo de uno de los episodios más insólitos, impactantes y recordados en la historia de los Premios Oscar. En plena transmisión en vivo y ante millones de espectadores en todo el mundo, Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron por error a La La Land como ganadora del premio a mejor película, cuando en realidad la estatuilla correspondía a Moonlight. La confusión, que fue corregida minutos después sobre el escenario, desató sorpresa, desconcierto y tensión en la sala, y terminó marcando un hecho sin precedentes que quedó grabado como uno de los mayores escándalos en la historia de la premiación.

Todo comenzó a partir de una confusión con las tarjetas que contenían el nombre de los ganadores durante la entrega de premios en 2017. Por un error de los organizadores, Warren Beatty y Faye Dunaway recibieron en el escenario el sobre equivocado y anunciaron como mejor película a La La Land, desatando festejos inmediatos y discursos de agradecimiento frente a un público que no sospechaba lo que estaba por ocurrir.

La confusión entre La La Land y Moonlight que dejó a Hollywood en shock en los Premios Oscar 2017

Mientras el equipo del musical celebraba sobre el escenario, desde la organización advirtieron la equivocación y se acercaron para aclarar la situación. En medio de la confusión y el desconcierto general, uno de los productores de La La Land comprendió que el premio no les correspondía y decidió intervenir para evitar más malentendidos.

Fue entonces cuando Jordan Horowitz tomó el micrófono y, con total claridad, interrumpió el momento histórico para anunciar lo que estaba ocurriendo: “Hay un error. Moonlight, ustedes ganaron mejor película. No es una broma”. Acto seguido, dejó en claro que el Oscar pertenecía al director Barry Jenkins, sellando una de las escenas más impactantes y recordadas en la historia de los Premios Oscar.

Caos en el escenario y bromas en vivo tras el error histórico

Warren Beatty y Faye Dunaway leyeron el sobre incorrecto ante millones de espectadores

De inmediato, el escenario se transformó en un verdadero caos y la tensión dio paso a reacciones inesperadas. El anfitrión de la gala, Jimmy Kimmel, intentó distender el momento con humor y no dudó en bromear al respecto, incluso responsabilizando irónicamente a Steve Harvey, haciendo alusión al recordado error que protagonizó durante Miss Universo 2015, cuando anunció a la ganadora equivocada en plena transmisión en vivo.

En medio del desconcierto general, Warren Beatty tomó el micrófono para aclarar qué había ocurrido y explicar el origen de la confusión. “Quiero decirles lo que pasó: abrí el sobre y decía Emma Stone, La La Land, y por eso hice una larga mirada”, relató ante el auditorio. Minutos antes, las cámaras ya habían captado su desconcierto, cuando se lo vio dudar y mirar varias veces a su colega antes de hacer el anuncio que quedaría para siempre en la historia de los Oscar.

Tras el episodio que quedó grabado en la historia de la premiación, el equipo de Moonlight finalmente subió al escenario para recibir el Oscar que le correspondía. La película, que ya había sido reconocida durante la noche con los premios a mejor guion adaptado y a mejor actor de reparto para Mahershala Ali, terminó consagrando su lugar como una de las grandes triunfadoras de la ceremonia y cerró una velada tan inolvidable como caótica en la historia de los Premios Oscar.