Ricky Martin confirmó cuándo y dónde será su esperado regreso a la Argentina: cómo sacar las entradas

Después de su presentación en el Super Bowl junto a Bad Bunny y mientras se prepara para lanzar dos nuevos discos, Ricky Martin (54) confirmó cuándo y dónde será su show en la Argentina, a tres años de su última visita.

Días atrás, la productora 6 Pasos anunció que el boricua desembarcaría en nuestro país en abril, con una gira que también lo llevará por Uruguay y Paraguay, lo que despertó una fuerte expectativa entre sus fans. Ahora, finalmente, se develó que el tour "Ricky Martin Live 2026″ comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 en Asunción y tendrá su gran parada en Buenos Aires el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, donde el artista volverá a encontrarse con el fervor y el cariño del público argentino.

Ricky Martin regresa a la Argentina con su show

El nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales que marcaron la carrera del boricua, acompañados por impactantes coreografías y su magnetismo característico. De acuerdo a la información provista por la productora, el setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de noche, nieve de día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

El show promete además un importante despliegue técnico y visual que incluye iluminación de última generación y visualizers inmersivos que transforman el escenario en cada canción, con el respaldo de una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines que acompañan al cantante en una propuesta multisensorial.

El artista se presentará en nuestro país el próximo 18 de abril en el Campo Argentino de Polo Leandro Comisarenco - Gentileza 6 Pasos

Cómo adquirir las entradas para Ricky Martin en Argentina

La preventa será exclusiva para clientes del banco Santander el lunes 2 de marzo a las 12, con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés. Ni bien se agote esa instancia, se habilitará la venta general con todos los medios de pago. Las entradas se venderán únicamente a través del sitio web de All Access.

La preventa de entradas comenzará el lunes 2 de marzo a través de All Access Leandro Comisarenco - Gentileza 6 Pasos

El anuncio llega en un gran momento profesional para Ricky Martin, que recientemente fue ovacionado por el público durante su participación en el show de mediotiempo del Super Bowl que protagonizó su coterráneo Bad Bunny. El evento se llevó a cabo el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde el artista se sumó para interpretar un fragmento de la canción “Lo que le pasó a Hawaii” y desató la ovación del público.

Actualmente, el boricua está trabajando en Brasil, desde donde compartió una actualización de sus próximos planes profesionales. “Esta foto la tomé mientras grabábamos el video de una canción que formará parte de un proyecto en el que estoy revitalizando algunas de mis canciones clásicas, honrando nuestra trayectoria. Saldrá pronto”, expresó el cantante a través de un posteo de Instagram.

“Al mismo tiempo, estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, completó.

Este nuevo desembarco en la Argentina promete reavivar el vínculo especial que el cantante mantiene con el público local, luego de su exitoso paso por el país con su formato sinfónico, con múltiples funciones agotadas en el Movistar Arena, en el estadio de Vélez y una recordada presentación en el Anfiteatro de Villa María. Ahora, con un presente renovado y el respaldo de una gira internacional, el regreso del artista se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año.