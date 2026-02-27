Gorillaz vuelve con un un muy buen disco, The Mountain, y colaboraciones que van de Bizarrap y Trueno a Anoushka Shankar

The Mountain. Artista: Gorillaz. Canciones: “The Mountain” (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash), “The Moon Cave” (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought), “The Happy Dictator” (feat. Sparks), “The Hardest Thing” (feat. Tony Allen), “Orange County” (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar), “The God of Lying” (feat. IDLES), “The Empty Dream Machine” (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar), “The Manifesto” (feat. Trueno and Proof), “The Plastic Guru” (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar), “Delirium” (feat. Mark E. Smith), “Damascus” (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey), “The Shadowy Light” (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash), “Casablanca” (feat. Paul Simonon and Johnny Marr), “The Sweet Prince” (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar), “The Sad God” (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar). Edición: KONG/ Ultrapop. Nuestra opinión: muy bueno.

Si en 2001, cuando publicó su primer disco, Gorillaz era la banda (virtual) del futuro, ¿qué es hoy, un cuarto de siglo después? Probablemente el presente de aquel futuro. The Mountain, su nuevo álbum, quizá sea una prueba concreta, veraz, de aquello. Hace 25 años era una novedad en tiempos en los que ni siquiera estaban en auge las redes sociales, pero la virtualidad se perfilaba como un horizonte que hoy tiene un presente y la sigue involucrando. Es decir, Gorillaz sigue existiendo en su virtualidad y asume gestos de estos tiempos, quizás porque en su esencia muestra rasgos de lo que suele ser perenne. Al menos hasta ahora.

Arte de tapa de The Mountain

Es probable que su realidad virtual siga siendo lo suficientemente convincente para seguir hablando de una “banda” con una trastienda en la que no hay más de dos cerebros ejecutores: Damon Albarn (musical) y Jamie Hewlett (visual).

Por otro lado, sigue activo ese mundo comic que permitió que, hace 25 años, se echara a rodar la historia de los integrantes de la banda virtual: 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs. Incluso, se reabrieron los (también virtuales) estudios Kong, que sirvieron de búnker de la banda en sus primeros años y a los que hoy se puede acceder a través de un videojuego ochentoso.

Pero también es justo decir que el pulso creativo está marcado por todo aquello que atraviesa la vida de Albarn y Hewlett. La virtualidad, eso que permite que la banda no envejezca pone al proyecto en ventaja respecto del resto. Porque, seguramente, la llegada que desde allí pueda tener a los oídos del público centennial, no es la misma que generan otras bandas de su edad. Y de esa ventaja se puede agarrar Albarn para estar en plena sintonía con el trabajo de cualquier productor musical que tiene 20 o 30 años menos que él. Lo demás es experiencia propia, vivida desde la carne.

La muerte de los padres de Damon y Jamie, en 2024, con poco más de una semana de diferencia, no fue un hecho que podía quedar fuera de The Mountain. Tampoco sus periplos por la India.

Damon Albarn @bizarrap

Y aquí también es buen momento para destacar que los reyes de la vanguardia finisecular del siglo XX, hoy no están desesperados por meter mano en la IA. Por el contrario, siguen fieles al concepto de virtualidad que enarbolaron desde su primer disco. Este noveno álbum es un gran compendio de experiencias y capturas sonoras. Sin duda, esto no es una novedad en la música de Gorillaz; quizás la particularidad es la buena amalgama que se alcanza con todo aquello en los 15 tracks que componen el álbum. Ofrece decenas de variantes, pero no deja de sonar como un álbum.

Hay solidez en ese viaje que Albarn y sus productores trazan entre voces del pasado (de artistas cercanos, afines, pero que ya no están) y el aporte que puede darle Bizarrap a uno de sus tracks. O la marca de agua que dejan los Sparks (dúo de culto creado por los hermanos Ron y Russell Mael a principios de los setenta), en el tema “The Happy Dictator”, primer anticipo del disco, y la frescura del veinteañero Trueno, en “The Manifesto”, ambos ya estrenados.

Bizarrap y 2-D de Gorillaz durante la grabación de "Orange County" @bizarrap

En el mismo plano se expone esa gran necrológica que va al rescate de voces e instrumentos: de Dennis Hoopper y Bobby Womack al referente afrobeat Tony Allen o el muy punky Mark E. Smith.

Si una opción es raspar las capas de esta “montaña”, apenas pasados un par de tracks comienza a hacerse notar la presencia de la sitarista Anoushka Shankar, que interviene en más de la mitad de las composiciones (a veces con leves sutilezas de decorado) y aporta una sonoridad que tiene que ver con ese trip indio que los impulsores de Gorillaz quisieron darle al álbum.

El espíritu general es colaborativo, como ya lo habían hecho en álbumes anteriores (como ejemplo sirve mencionar que Anoushka y Johnny Marr coinciden en dos canciones). En este caso, ese protagonismo del gesto participativo, amplio, diverso y contrastante, muchas veces quita a la voz de Albarn del foco central de las canciones. Pero no es grave, todo se amalgama, aunque el origen de cada tema provenga de latitudes tan lejanas como una balada sesentona, el euro techno de los sesenta o el universo sirio-árabe electrónico de Omar Almasikh.

The Mountain fue producido por Albarn, James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., además de Bizarrap (en el tema “Orange County”). Está cantado en cinco idiomas (árabe, inglés, hindi, español y yoruba) y se grabó alrededor del mundo. En Londres, Devon, Mumbai, Nueva Delhi, Rajastán, Benarés, Asjabad, Damasco, Los Ángeles, Miami y New York.

El último detalle, entre tantos otros que van apareciendo durante la escucha y la observación de la propuesta visual de Hewlett: en la portada del álbum se pueda ver a los personajes de Gorillaz en la cima de una montaña y, más arriba, el nombre del álbum escrito en hindi (en ese idioma, “montaña” se dice “parvat”).