La Academia: Luz Lambré, la bailarina de 10 años que recibió una ovación del jurado e hizo llorar a Hernán Piquín

Luz Lambré comenzó a bailar con apenas 2 años y, ocho más tarde, domina la pista de baile como si llevara más de una vida en el mundo del espectáculo. Con apenas diez años y una habilidad muy difícil de encontrar, la primera participante de la noche de La Academia (eltrece) dejó a todos los presentes bañados en lágrimas.

La coreo forma parte del “Ritmo con niños”, la nueva sección del programa en donde las parejas de famosos se lucen acompañados por jóvenes bailarines. Luz entró junto a Rodrigo Tapari y a Sol Beatriz pero, antes de empezar a bailar, no pudo contener las lágrimas. La emoción y los nervios de encontrarse frente a las cámaras la sobrepasó.

Marcelo Tinelli no pudo contener las lágrimas tras la actuación de Luz Lambré

Sin embargo, todo el nerviosismo pareció esfumarse en cuanto se apagaron las luces y comenzaron a sonar los primeros golpes rítmicos de “I Like to Move It”, la canción de Reel 2 Real popularizada por la película animada Madagascar.

El trío vestido de pies a cabeza con trajes animal print comenzó a moverse a lo largo de la pista, con Luz Lambré liderando la marcha. Con determinación, carisma y un talento que se ve a kilómetros, la nena de diez años se robó el show.

Luz Lambré, una bailarina de diez años, impresionó al jurado de La Academia

La coreo llegó a su fin e, inevitablemente, todos los presentes terminaron conmovidos hasta las lágrimas. La familia de Luz, sus compañeros de baile, los coaches y hasta el mismo Marcelo Tinelli, ninguno pudo contenerse. En cuanto la música paró y los tres bailarines quedaron en la pose final, todo el jurado se paró para ovacionar al equipo.

“Vos tenías una energía que los pasabas por arriba, de las mejores coreos que vi hasta ahora”, aseguró Ángel de Brito fiel a su estilo conciso y tajante, no le hicieron falta muchas palabras para dejar en claro su admiración por Luz. “Parecían tres adultos bailando. Estuvo perfecto”, aseguró y procedió a puntuarlos con un diez.

Luz Lambré recibió una ovación de pie del jurado

A partir de ahí, los halagos no pararon de llegar. Pampita, quien es conocida por su amor por los niños, no podía dejar de sonreír. “Gracias por la emoción, la emoción de ustedes la compartimos. Tratamos de estar con la compostura porque es nuestro rol pero sino estaríamos a lágrima tendida”, expresó luchando para que no se le quebrara la voz. “Luz llegaste a iluminarnos a todos. Una coreo potente fuerte y es una de las más lindas que he visto en este ritmo, un super puntaje porque se lo recontra merecen”, sentenció dándoles otro diez al trío.

Guillermina Valdés y Jimena Barón no se quedaron atrás. Aplaudieron el talento de Luz Lambré, la felicitaron por su capacidad de transportar a la audiencia a otro lugar y ambas le dieron un alto puntaje.

Hernán Piquín se emocionó con la niña que brilló en La Academia (Foto: Captura de video)

Por su parte, Hernán Piquín ni siquiera logró terminar de dar su devolución. Apenas comenzó a hablar se le hizo un nudo en la garganta y solo atinó a decir: “¿Le puedo dar un abrazo?”. El bailarín cruzó la distancia que lo separaba de Luz y la apretó con fuerza, mientras los dos lloraban.

Pero la noche no terminó ahí para la increíble bailarina. Impresionado por su talento y por un puntaje de puros dieces, Tinelli le pidió que se quedara en el estudio para realizar un baile solista y así cerrar la noche de La Academia.