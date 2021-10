Paula Chaves estalló contra un participante de Bake off Argentina: “¡Vos me vas a infartar!”

No es la primera vez que Paula Chaves se cruza con Gino en Bake off Argentina (Telefe). Durante la transmisión del lunes, la conductora volvió a perder la paciencia con el pastelero y no pudo disimular su enojo.

El desafío de la noche consistió en preparar una torta que expresara con los sabores alguna de las estaciones del año y sobre todo, que estuviera muy bien decorada. El joven, que eligió el otoño, fue sumamente desordenado al momento de preparar el postre.

En un momento dado, Paula se acercó a la mesa de Gino para ver en qué estado estaba su trabajo y notó que el joven ya preparaba la decoración pero... ¡no había torta por ningún lado!.

“¡Vos me vas a hacer infartar!”, le dijo la presentadora notablemente enojada mientras observada la manera de trabajar del competidor. Pero el joven no se quedó atrás y le respondió: “Sí, yo también me voy a infartar, quedate tranquila”.

Paula reaccionó consternada ante la forma de trabajar de Gino en Bake off Argentina Captura Telefe

Fue en ese momento que la modelo se dio cuenta de que Gino comenzó la preparación al revés, primero la cubierta decorada y luego, la torta. “Vos ya estás con la decoración y falta...” expresó Chaves y Gino la cortó de inmediato y terminó la frase: “Falta la torta”.

Paula Chaves, alterada por la forma de trabajar de uno de los pasteleros del concurso (Foto: Instagram/@chavespauok)

Pero el asunto no quedó allí, ya que la presentadora quiso saber más y le preguntó: “¿Dónde está la torta?”, y el participante, que se debatía entre acabar el diseño de las hojas o preparar la mezcla con las que luego logró parte de la decoración, le respondió nervioso: “Por ahí, enfriándose”.

Paula Chaves puso orden en la cocina de Bake off Argentina y retó a Gino: "¡Vos me vas a infartar!"

Sin embargo, no todo fue enojo. Pese al desorden del pastelero, que no consiguió lucirse anoche, la conductora tuvo unas palabras de aliento hacia él y trató de calmar el estado de ansiedad visible en el que se encontraba.

“Acá es el momento en que hay que tener calma y organizar tu cabeza porque te queda media hora. Tenés que armar la torta, tiene que estar prolija y tiene que estar decorada. Organizá tu cabeza y seguí”, le recomendó Paula.

Damián Betular estalló con el desorden de Gino

No es la primera vez que Gino recibe este tipo de reacciones por su manera de manejarse en la cocina. La semana pasada, Damián Betular se molestó con él porque no siguió las instrucciones que le había dado en programas anteriores.

“¿Te acordás que te enseñé que lo tenés que sacar del molde para que se te enfríe rápido? ¡Ayer te lo enseñé!”, le manifestó muy enojado y a los gritos.

Y es que, tal como se vio en cámara, en emisiones anteriores el famoso pastelero le explicó al joven cómo conseguir que los postres se enfriaran más rápido luego de sacarlos del horno y así “ganar” tiempo. Pero, Gino no supo seguir instrucciones.