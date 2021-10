Una niña de 11 años hizo llorar a Marcelo Tinelli en La Academia: “Traspasó la pantalla”

Tras el famoso “¡Vamos!” de Marcelo Tinelli, el estudio de La Academia (eltrece) quedó a oscuras y comenzó a sonar el ritmo de una banda de marcha. De esta manera, Karina “La Princesita”, dio inicio a la muestra de baile seguida por su compañero, Rafa Múñiz. Pero el show cobró otro tinte cuando, con la voz de Beyoncé entonando “Who run the world? Girls” entró en escena Xiomara Teseira, una bailarina de solo once años.

Xiomara Teseira inauguró el "Ritmo con niños" de ShowMatch y se robó el show

Sin saltarse ni una nota y realizando a la perfección cada paso, “Chomi”(como la apoda su familia) inauguró la ronda de“Ritmo con niños”. Por este motivo, las parejas se presentan al certamen acompañadas de talentosos jóvenes.

Xiomara se lució en la pista -y podría decirse- que llegó a opacar a sus compañeros de baile. Luciendo un conjunto totalmente plateado y con una sonrisa de oreja a oreja, la niña de once años se robó el show y se llevó la ovación de todos en el estudio.

Al finalizar la presentación, “Chomi” abrazó a Karina y rompió en llanto, sobrepasada con todas las emociones que estaba atravesando en ese momento. Pero no fue la única que se quebró. Además de toda su familia que la acompañó al programa y se le caían las lágrimas al verla, el mismísimo Tinelli no pudo contenerse.

La niña de 11 años sorprendió a todos en la pista (Foto: Captura de video)

Mientras la mantenía bien apretada en un abrazo, pegada al lado suyo, el conductor expresó: “Xiomara logró traspasar la pantalla. Es muy emocionante ver cómo ella misma se emociona. Felicitaciones por este amor que le pone al baile, a la danza”. Y agregó, con la voz quebrada: “Se nota lo que le gusta”.

Marcelo Tinelli rompió en llanto en La Academia

A continuación, y mientras Xiomara seguía llorando, el jurado se turnó para felicitarla por sus habilidades. “Lo lindo de este ritmo, lo genuino, son las ganas que traen los chicos de siempre hacer lo mejor”, comentó Ángel de Brito.

Pampita, con su característica debilidad por los chicos, no podía parar de mirarla con una sonrisa y los ojos brillantes. “Me vuelvo loca. Tenés tanta luz. Sos maravillosa, increíble, hipnótica. Me olvidé que estaban Karina y Rafa en la pista. Gracias por este regalo”, le manifestó.

Xiomara Teseira bailó al ritmo de Beyoncé

Por su parte, Guillermina Valdés y Jimena Barón no se quedaron atrás y continuaron halagando su talento. La Cobra incluso llegó a compararla con Beyoncé, la estrella norteamericana que es reconocida por su habilidad en la música pero también por sus icónicos pasos de baile.