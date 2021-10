La Academia: con un mix de temas de Bandana, Lowrdez dio cátedra de cómo bailar y cantar en vivo

Este viernes, en una nueva instancia de la ronda de “Ritmo con cantantes”, los encargados de abrir la pista de ShowMatch fueron Karina “La Princesita” y Rafa Muñiz, que contaron con la presencia como invitado del cantante dominicano Felipe Herrera. Y tanto la performance de la participante de “La Academia” como la del vocalista merecieron los elogios del jurado.

Tras ver al equipo moverse al ritmo de “It´s a Man´s Man´s Man´s World”, de James Brown, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (10): “Felicitaciones por la elección de Felipe, es un crack. Me gusta que Karina se mueva así, porque puede hacer cosas interesantes. Cuando le dije que había llegado a su techo, lo hice a propósito, porque sé que puede dar más. Hoy lo hizo. Estuvo súper perra”.

Pampita Ardohain (8) tuvo la misma impresión: “Me gustó mucho la propuesta. Me gusta ver a esta Karina sexy. La coreografía se desinfló un poquito en el final, pero me encanta ver a esta Karina que lo da todo”.

Guillermina Valdés, la dueña del voto secreto durante esta ronda, subrayó: “Es increíble lo bien que canta Felipe. Karina estuvo divina y Rafa siempre trae buena energía”.

Jimena Barón (8), a su vez, exclamó “¡Qué placer escuchar a Felipe! Siento que Karina dejó de hacer lo que esperábamos que hiciera y ahora está explorando. Lo que está haciendo es maravilloso. Me encantó el trío que hicieron”.

En tanto, Hernán Piquín (7) comentó: “A Karina la vi súper cómoda en su lado hot. Coreográficamente, faltó un poco de baile”. Con un total de 33 puntos, el equipo se aseguró su pasaje a la siguiente ronda, en la que el invitado especial será un niño.

Luego llegó el turno de Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, que contaron con la presencia de Melina Lezcano cantando “Crazy in love”, de Beyonce. En la previa, Lezcano habló sobre su antiguo noviazgo con Matías Palleiro, la actual pareja de Jimena Barón y aprovechó para disculparse con Jimena por haber dado “la primicia” sobre su romance: “Fue sin querer. Quiero pedirle disculpas públicas. Ya le escribí por Instagram, pero te lo quería decir personalmente. Estaba ‘stremeando’ con Cande Molfese, flasheé que no había nadie, y dije: ‘¡Ah, pero si está con mi ex!’. Ella no quería decirlo y metí la pata. No me correspondía a mí. Era algo privado de ella”, indicó, en diálogo con Marcelo Tinelli.

“Te agradezco”, respondió Barón, visiblemente incómoda. “Siendo del medio, sabés que una vez que se sabe es una fiaca porque te preguntan, y en ese momento estábamos conociéndonos. El mensaje de Instagram no lo leí, pero lo hablamos en otro momento”, agregó.

A la hora de los puntajes, De Brito (10) observó: “Cuando viene un invitado que tiene experiencia en la pista es otra cosa. Melina se incorporó perfectamente a la coreo. Fue uno de los mejores equipos de esta ronda”.

Fiel a su estilo, Pampita (6) aprovechó el momento para sentar su posición sobre la indiscreción de Lezcano: “Primero, porque soy amiga de mi compañera, tengo que decir que es horrible la actitud que tuvo Melina con su amiga (Molfese) diciendo: ‘Fue mío antes’. No era necesario. Todo feo”.

Luego, se refirió a lo que acababa de ver: “Me gustó la idea. Me faltó un poquito de fuerza con este tema, pero de todas maneras estuvo bien”.

Valdés, en tanto, indicó: “Se nota el recorrido en la pista de Meli. Se vieron divinas y bailaron muy bien. Son mujeres frescas y fuertes. Me gustó todo lo que hicieron”.

Barón (8) opinó: “Me gustó mucho lo que hicieron. Es la primera vez que le dan tanta responsabilidad al invitado, eso hizo que la pareja se desdibujara un poco. Pero estuvo muy hermoso”. Y Piquín (7) añadió: “Se notó que vinieron con ensayo y estuvieron los tres a la par. Felicitaciones”. En total, consiguieron 31 puntos.

Por último, Celeste Muriega y Maxi Diorio incorporaron la voz de Lowrdez para interpretar un mega mix de Bandana. Y, esta vez, todos los miembros del jurado estuvieron de acuerdo: la participación de la cantante fue la mejor de la ronda.

“Me encanta que esté acá Lowrdez, tiene un talento único. Me parece que este es uno de los equipos revelaciones del concurso. Me gustó el homenaje a Bandana, muy bien bailado por los chicos. Fue una muy buena noche”, sostuvo De Brito (10).

“Me encanta la idea que trajeron. Fue un lujazo. Yo soy fan de Bandana. Esta pareja tiene una química especial. De todo lo que vi hasta ahora, fue lo mejor”, destacó Pampita (10).

“Lowrdez es una preciosura. ¿Qué se dice cuando te gusta absolutamente todo? Son un once”, consideró Guillermina.

“Lowrdez llenó vocalmente la pista como nadie hasta ahora. Quedó increíble lo que hicieron. A mí también fue lo que más me gustó”, coincidió Jimena (10).

“Es un placer escuchar a Lowrdez. Me encantó. Me gustó muchísimo la energía con la que vinieron”, concluyó Piquín (10), para redondear un puntaje perfecto.