Qué dijo Jimena Barón sobre la supuesta decisión de Daniel Osvaldo de que su hijo Momo no baile en La Academia

Ángel de Brito reveló que Daniel Osvaldo no le permitió a su hijo Momo, fruto de su relación con Jimena Barón, bailar con Lizardo Ponce en La Academia (eltrece). Si bien la jurado del certamen negó la versión de los hechos, el periodista aseguró que lo hacía porque no quería conflictos con su expareja.

“Se dio algo que por ahora no trascendió y que tiene que ver con Lizardo. Él quería bailar con Momo, el hijo de Jimena Barón, y para que baile un menor tiene que tener la autorización de los dos padres”, explicó el conductor de LAM este martes al hacer referencia al ritmo que está ahora en el programa, donde las parejas deben compartir escenario con un menor.

Enseguida Mariana Brey interrumpió y consultó sobre si fue Osvaldo quien no autorizó a Momo, a lo que De Brito le respondió: “Y, ¿a vos qué te parece?”. Ante esto, la panelista dijo con ironía: “¡Qué amor!”. Siguiendo con el tema, el conductor sumó: “Jimena es amiga además de Lizardo, entonces, le parecía bien que baile Momo, que mira un millón de veces el programa y la pasa bien ahí”.

Tras esta introducción, pasaron al aire una nota que le hicieron a Barón y a Ponce una vez terminada La Academia. Allí, consultada sobre si eran ciertos los rumores de que el exfutbolista no había permitido que su hijo pisara la pista, ella aseguró que no era así. “No es así lo que están diciendo, para nada. Lizardo se lo dijo un día en la casa en chiste. Es muy chiquitito”, explicó la cantante.

Además, La Cobra se negó a brindar detalles de la relación que mantiene con el músico. “Yo no hablo del papá de Momo. Mi hijo ya está grande y es una decisión que tomé y no”, agregó, y volvió a negar las versiones que circulan en los pasillos de eltrece.

Por otro lado, Lizardo trató de minimizar la situación y dio detalles de la supuesta charla que tuvo con Momo: “Fue un chiste que él también me siguió porque me dijo sos pésimo yo también te puedo levantar y yo le dije: ‘algo tengo que conseguir’. Un buen puntaje de Jimena, porque era la única que me quedaba, pero ni siquiera eso”.

Entre risas, también aclaró que tenían pensado bailaron con otro niño, que no era el hijo de Barón y Osvaldo. “Hablá con mi coach y vas a ver que mi primera opción fue Juancito que lo van a conocer en estos días, así que a Momo lo van a seguir viendo bailar en mi casa, los fines de semana y en la Bresh”, le expresó al cronista.

Al volver al piso, De Brito dijo que la postura de Barón se debe a que “no quiere más conflictos” con Osvaldo. “Esto que contamos me lo dijo la producción. Querían que baile y Jimena pidió la autorización que parece que no llegó. No le contestó. En realidad hace mucho que no se ocupa de su hijo. No le contesta”, concluyó.