La aclaración de Roberto García Moritán tras confirmar su separación de Pampita que descolocó a más de uno

Durante la jornada del sábado, y luego de días de rumores, Roberto García Moritán finalmente confirmó su separación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain. Decidió hacerlo por medio de un comunicado que publicó en sus redes sociales. Además, y ante el descontento que hay en el Gobierno de la Ciudad con su gestión y con el alto perfil que tomó por este escándalo, aseguró que no piensa renunciar como ministro de Desarrollo Económico. También mostró que ya radicó en la Justicia un descargo por una falsa denuncia penal en su contra, que le habían hecho por más de 300 contrataciones en su cartera. Horas más tarde, la modelo decidió romper el silencio y estalló por un contundente detalle: la fecha de la separación.

En su relato, él expresó que “desde hace un tiempo” está separado de Pampita, frase que a ella le habría molestado, ya que no tardó en dar su versión de los hechos y adjuntó pruebas que dejaron en claro que la separación data de hace apenas una semana.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre. Y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, explicó Carolina mediante una historia en su cuenta de Instagram. A los pocos minutos, fue por más y compartió una seguidilla de capturas de pantallas de WhatsApp que muestran sus conversaciones con el ministro, dejando en evidencia que estuvieron juntos todo el mes de septiembre, hasta el día 20.

Tras la feroz respuesta de la modelo, García Moritán decidió hacer un nuevo comunicado, pero esta vez por medio de sus historias de Instagram, en el que aclaró: “Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20/09/24. Buen sábado en familia. RGM”.

Roberto García Moritán volvió a referirse a su separación tras el descargo de Pampita

