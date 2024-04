Las impactantes revelaciones de Tini Stoessel en su nuevo disco y el video que conmocionó a todos

Escuchar

Después de tantos días de espera, Tini Stoessel lanzó este jueves a las 21 horas “Un mechón de pelo”, su quinto álbum de estudio, pero antes realizó un vivo de Instagram en el que abrió su corazón y conmocionó a gran parte de sus 21.2 millones de seguidores.

Con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada, la artista de 27 años se refirió a los problemas relacionados con su salud mental, muchos causados por el hate que recibió desde las redes sociales. “Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales, ver algo de alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo. Ojalá se tome bastante más consciencia de lo que generan las redes sociales”, comenzó diciendo.

El desgarrador video con el que Tini Stoessel hizo el primer adelanto de su nuevo álbum. Foto: @tinistoessel

“Y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó. Lo digo en general. Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa... Y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas, simplemente por lo que la otra persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”, continuó.

En lo que respecta a su nuevo lanzamiento, le adelantó a sus fanáticos que dará tres shows en Buenos Aires para promocionarlo. “Lo que estamos preparando es un show igual de intenso que el álbum. Es algo que nunca hice en vivo, todo lo que estamos planteando y proponiendo para hacer. Es un desafío gigante, como lo fue también hacer este álbum. La idea también es poder filmar este show y que todos los que no puedan estar presentes, igualmente lo puedan ver desde sus casas o donde sea”, señaló.

Tini Stoessel abrió su corazón en un vivo de Instagram (Foto: captura Instagram)

“Los adoro, los amo. Gracias por acompañarme, sentí mucho el amor que me mandaron en estos días. Y me siento bien orgullosa de haber contado mi verdad y mi historia. En este momento estoy en el estudio viviendo algo muy increíble, ojalá algún día se los pueda contar. Creo que nunca me hubiese imaginado estar viviendo esta experiencia, en el estudio, con alguien que admiro tanto, desde hace muchos años de mi vida. Estoy que no lo puedo creer”, agregó y cerró: “Perdón que me puse tan emocional, estoy así desde ayer a la noche. Casi que no pude dormir, es que tengo muchos sentimientos encontrados. No quería dejar de pasar por acá para decirles gracias y que no se sientan solos ni solas. Todos estamos pasando por diferentes procesos. Y de eso se trata la vida, de ser sincero con uno mismo y animarse a estar en los lugares oscuros para entender qué está pasando”.

Minutos después de su mensaje y del lanzamiento de su disco, en LAM (América TV) mostraron las letras de dos de sus canciones, las cuales darán que hablar. Primero, “Ángel”, tema en el que cuenta parte de la escandalosa pelea que fue llevada a la Justicia entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli, a quien acusó de haberle hecho daño a su familia y después actuar como si nada, invitándola a cantar en sus programas.

Mientras que en “Ni de ti” se animó a hablar de varios temas de su vida, entre ellos de su guerra con Camila Homs, la expareja de Rodrigo de Paul, de quien la Triple T fue novia durante un año y medio, y también de las constantes acusaciones que circularon en redes sociales sobre su consumo de drogas.

Cabe recordar que tanto Homs, su círculo íntimo y parte de la prensa acusó a Tini Stoessel, en varias oportunidades, de romper la familia del futbolista de la Selección argentina.

Además, en otro de sus nuevos temas, al cual llamó Tinta 90, también se refirió a su lucha interna y el difícil año que vivió durante el 2023. “Esa vergüenza que sentía por ser una depresiva secreta. Fingir estar bien todo el día, decir lo que no sentía, estar quieta. Por fuera nunca llovió, por dentro hay una tormenta”, comienza la canción que demuestra, una vez más, lo personal que es este álbum para ella.