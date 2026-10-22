La agresión que sufrió Mercedes Ninci de un colega y la defensa de Moria Casán en vivo: “Atrevido y maleducado”

En medio de la declaración de este jueves de Candela Arizaga ante la Justicia para solicitar formalmente que se levante la orden perimetral sobre su pareja, el dirigente político Facundo Moyano, se vivió un momento tenso entre los periodistas que aguardaban la palabra de la joven.

Candela Arizaga se presentó ante la Justicia para solicitar formalmente que se levante la orden perimetral sobre su pareja, el dirigente político Facundo Moyano Pilar Camacho

Mientras Mercedes Ninci intentaba que la influencer le respondiera algunas preguntas para La mañana con Moria (eltrece), un camarógrafo de otra señal empujó a la periodista para que se corriera del plano.

En medio de aquel móvil y visiblemente molesta, Moria Casán expresó: “Eso es horrible. Señor, métase la mano en otro lado... Atrevido, maleducado... Qué barbaridad, estoy indignada”.

Y continuó: “Le hicieron un piquete para que no hable conmigo. Esto es terrible, la prensa contra mí”. Para ese momento, los gritos entre los colegas eran ensordecedores y, en medio del caos, la conductora lanzó: “No se entiende nada”.

Pero eso no fue todo. En un momento, comenzaron los empujones, insultos, golpes y reclamos entre camarógrafos en medio de la peatonal Suipacha del centro porteño. “Te rompo la cabeza”, amenazaron al equipo de eltrece.

El momento en el que Ninci fue agredida (Foto: Captura TV)

Como si fuera poco, a Mercedes Ninci primero le sacudieron la cabeza y luego le tironearon del pelo, lo que desató su grito. De todas formas, la cronista desdramatizó el episodio de violencia: “Me tiraron el pelo; sabemos quién es, pero está todo bien. Son amigos de otro canal”.

Con una pizca de ironía para bajar la tensión de la calle, concluyó: “Me molesta que no te dejen trabajar. Por suerte no tengo extensiones, porque si no me dejaban pelada. Por algo grité”.

Uno de los comentarios de apoyo que Ninci recibió (Foto: Captura Instagram)

Sin embargo, las redes no lo perdonaron. “Eso es violencia. Lo vi en vivo! ¡Injustificable!”; “Ya la renuncia de ese camarógrafo” y “La verdad un desubicado el camarógrafo; yo creo que lo deberían desvincular o suspender porque eso no se hace”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el recorte que el ciclo compartió.