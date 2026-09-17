La alimentación de Sandra Bullock a los 62 años: “Yogur griego espeso, 0% de grasa y ensalada de pollo desmenuzado”

A los 62 años, Sandra Bullock disfruta de una nueva, pero al mismo tiempo conocida, etapa en Hollywood. La semana pasada estrenó Hechizo de amor: La magia continúa (Practical Magic 2), una secuela del clásico que protagonizó con Nicole Kidman en 1998, y el público está encantado con la posibilidad de volver a verlas a ambas en la pantalla grande. Durante las últimas semanas, Bullock habló sobre cómo fue volver a ponerse en la piel de la bruja Sally Owens y se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal, incluida cómo se mantiene sana y en forma y la manera que encontró más apropiada para incluir proteína en su día a día.

En plena gira promocional de su nueva película, Sandra Bullock estuvo invitada al pódcast Good Hang with Amy Poehler y tuvo un divertido mano a mano con la comediante. En un segmento de preguntas rápidas fue consultada por cómo consume la proteína. “Yogur griego”, respondió rápidamente. “Yogur griego espeso, 0% de grasa”, remarcó. Este es un tipo de lácteo altamente beneficioso que se recomienda incluir en la alimentación, puesto que combina proteínas, calcio, probióticos y vitamina B12.

Sandra Bullock reveló que encontró la forma de incluir proteína en su alimentación con el yogur griego y las ensaladas con pollo desmenuzado CHRIS DELMAS - AFP

Asimismo, la ganadora del Oscar destacó que, además de yogur griego, también incluye proteína en sus almuerzos. ¿Cómo? Con “una buena ensalada de pollo desmenuzado” y al mismo tiempo agrega a sus cafés de la mañana “pequeños péptidos de proteína”.

“Siempre intento descifrar cómo incluirla”, reconoció Amy Poehler tras escuchar la forma en la que su invitada incluye la proteína en su día a día. “En diez años vamos a descubrir que nos excedimos y nos crecieron unos ojos internos”, advirtió Bullock.

Sandra Bullock y Nicole Kidman brillan en Hechizo de amor 2: La magia continúa Ian West - PA Wire DPA

Hechizo de amor: La magia, que actualmente está disponible en salas de cine, reunió a Bullock y Kidman 28 años después de que interpretaran por primera vez a las hermanas Sally y Gilliam Owens. Si bien la crítica estuvo un tanto dividida, el público le dio el visto bueno, y eso se reflejó en los 46 millones de dólares a nivel mundial que recaudó en su debut. “Nunca en un millón de años pensé que haríamos una secuela o que yo querría hacerla. Yo pensaba: ‘Dios, ¿por qué repetiríamos eso? Nos destrozaron’. Luego el mundo cambió, y la conversación cambió“, reconoció Sandra en diálogo con The New York Times sobre cómo la primera entrega pasó de ser rechazada a convertirse en un clásico del cine.

Hechizo de amor: La magia continúa (adelanto)

Además de la posibilidad de volver a trabajar con Kidman, este proyecto marcó su regreso a Hollywood luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. El 5 de agosto de 2023 murió su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, a los 57 años. Había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y decidió que su enfermedad se mantuviera en silencio. Ella aceptó su pedido, pero al mismo tiempo fue extremadamente duro de sobrellevar. Recién tiempo después lo compartió con su hermana Gesine Bullock-Prado y con sus amigas, Jennifer Aniston y Amanda Anka.

“Creo que en la etapa de su vida en la que se encontraba, tanto física como mentalmente, empecé a llorar la muerte de Brian cuatro años antes de que falleciera”, admitió recientemente en el podcast SmartLess. “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo. Creo que nunca lo asimilé hasta después de su muerte, porque uno se encuentra atrapado en una especie de cinta transportadora”, reconoció.