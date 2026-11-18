Nala, la perrita de David Bisbal, murió y el cantante español lamentó su partida con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. Allí sumó un video junto a su mascota y un texto en donde dio detalles de lo que significó para su vida.

Quienes tienen compañeros de cuatro patas, con el paso del tiempo los consideran un órgano más del clan familiar; así lo afirmó Bisbal en su carta de despedida, donde recordó cuando Nala llegó a su casa y todos los momentos que compartieron juntos.

La carta de despedida de David Bisbal tras la muerte de su perra Nala (Fuente: Instagram/@davidbisbal)

“Nos regalaste algunos de los momentos más felices de una vida tranquila, de esos que se viven en casa, rodeado de las personas que más querés. Llegó a nuestra familia cuando era una bebé y desde entonces vio crecer a mis hijos. Los vio jugar, correr, abrazarla… Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas”, empezó el compositor.

Y luego continuó: “Me sé de memoria su tacto. Podría cerrar los ojos y reconocerla con solo acariciarla, darle un beso en el hocico, sentir su pelo, sus patas, sus abrazos… Recuerdo perfectamente lo buena y cariñosa que era”.

David Bisbal contó que Nala llegó a su casa de cachorra y acompañó a la familia en la crianza de sus hijos (Fuente: Instagram/@davidbisbal)

El dolor por la muerte de Nala se volvió una pequeña angustia que Bisbal plasmó en un video en el cual se ve al animal en diferentes escenas de la vida cotidiana con el artista y el resto de la familia: “Hoy quiero dedicarle esta canción, ‘Mi princesa’, que canté hace tan solo unos días en Puerto Rico. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre”.

Nala tenía 14 años (Fuente: Instagram/@davidbisbal)

Por último, David Bisbal describió la soledad de su hogar sin su mascota: “Ahora nuestra casa tendrá un vacío si ella. Porque hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra. Gracias, Nala, por hacernos tan felices, por tanto cariño y por todos esos recuerdos que nos acompañarán siempre. Te vamos a echar muchísimo de menos”.

El posteo de Rosanna Zanetti, esposa de David Bisbal (Fuente: Instagram/@rosannazanetti)

Después del mensaje del español, su esposa, Rosanna Zanetti, también recurrió a sus redes sociales para darle el último adiós a su mascota: “Nuestra Nala. Después de 14 añitos de vida, nos tocó despedirnos de ella. Tantos años de amor, recuerdos y de esa nobleza que la hacía tan especial. Nala era parte de nuestra familia y su ausencia deja un vacío enorme. La casa ya no será igual sin ella. Nos hizo inmensamente felices y me consuela saber que ella también lo fue, rodeada de todo nuestro cariño. Qué suerte la nuestra de haberte tenido”.