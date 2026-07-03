La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se filtró la supuesta lista de invitados famosos a la celebración

La boda del año tiene lugar en... ¿Nueva York? Desde hace varios días hay mucho ruido en Midtown Manhattan y un despliegue que hace pensar que efectivamente Taylor Swift y Travis Kelce se convertirán en marido y mujer en el mítico Madison Square Garden. Y la novia obtuvo lo que quería porque, a pesar de la magnitud del evento y de varios detalles que trascendieron, hasta el momento todo parece ser un gran interrogante. Aparentemente, darían el sí este viernes 3 de julio frente a una exclusiva pero larga lista de invitados que, según se filtró, cuenta con varias celebridades.

La cantante y el jugador de la NFL se decidieron por una boda XL desde el 2 hasta el 4 de julio. El jueves habría tenido lugar una íntima cena para 100 personas y, de acuerdo a lo que publicó The New York Times, este viernes sería la gran fiesta en el Madison Square Garden con 1000 invitados. Pero, ¿quiénes integran esta selecta lista?

Travis Kelce y Taylor Swift revolucionan Nueva York con su boda Archivo

En el grupo de las celebridades aparecerían, según indicó Variety, Selena Gomez —una de las personas más cercanas a la novia—, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y las hermanas Bella y Gigi Hadid, quien iría acompañada por su pareja, el actor Bradley Cooper.

También las hermanas Alana, Este y Danielle Haim, las actrices Anya Taylor-Joy y Ellen Pompeo, el matrimonio conformado por Beyoncé y Jay-Z y los comprometidos Phoebe Dynevor y Cameron Fuller. Zoe Kravitz también figuraría en la lista y, aunque a su pareja Harry Styles, exnovio de Taylor Swift, también le habría llegado la invitación, no asistirá puesto que este viernes y sábado se presenta en el Wembley Stadium de Londres con su tour Together, Together.

Selena Gomez, una de las invitadas más importantes del evento Instagram @selenagomez

De la industria musical también hay varios nombres destacados. Desde Miranda Lambert, Kane Brown, Little Big Town, Kelsea Ballerini y Maren Morris hasta Jack Antonoff, que seguramente irá con su esposa, la actriz Margaret Qually, y los también productores Max Martin, Shellback y Aaron Dessner. También asistirían Lucian Grainge, presidente de Universal Music Group; Louis Messina, promotor de giras de la artista; Troy Tomlinson, de Universal Music Publishing Group; y Monte y Avery Lipman, fundadores de Republic Records.

Entre los elegidos también habría importantes nombres de Disney, compañía con la que Swift viene trabajando codo a codo durante los últimos años. De hecho, el mes pasado lanzó “I Knew It, I Knew You” para la banda sonora de Toy Story 5. Entre ellos, el exCEO de la empresa Bob Iger, David Greenbaum, director de 20th Century Studios, y Dana Walden, presidenta y directora creativa de Disney.

El productor Jack Antonoff también figura en la lista

Asimismo, trascendió que Adam Aron, CEO de AMC Theatres, también estaría presente, como así también el director Steven Spielberg, con quien Swift y Kelce recientemente coincidieron en la gala del Salón de la Fama de los Compositores de Nueva York.

Beyoncé y Jay-Z también estarían invitados a la boda Instagram @taylorswift

Por otro lado, es preciso decir que la familia de los novios estará presente: los padres de Swift, Scott y Andrea, y su hermano Austin, y Donna y Ed Kelce con Jason y Kylie Kelce, hermano y cuñada de Travis, y posiblemente también sus cuatro sobrinas.