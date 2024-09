La bomba que lanzó Ángel de Brito sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Escuchar

Desde hace más de una semana que Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán están dando de qué hablar. Rumores de crisis, infidelidades y separación cobraron fuerza y, pese a que el empresario salió a aclarar un par de veces su situación, cada día que pasa parece que la pareja, que inició su romance por el 2019 y tres meses después dio el sí, está a punto de romperse.

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en noviembre de 2019 y el 22 de julio de 2021 nació su hija Ana (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Como si esto fuera poco, en las últimas horas, Ángel de Brito utilizó su cuenta de X para anunciar lo que muchos pronosticaron. “La separación es definitiva. Avanza el divorcio”, escribió el conductor de LAM (América TV).

La noticia no tardó en generar todo tipo de reacciones entre los usuarios. “Qué pena”; “Él quería usarla como sea para su política sucia porque sin ella era nadie”; “Desde el primer día era obvio, un tipo así no se casa a los 3 meses por nada” e “Y que no se case más. … Le va a ir mejor a Pampita. Hay que dejar a la Susanita atrás”, fueron solo algunos.

Ángel de Brito anunció que Roberto García Moritán y Pampita estarían apunto de divorciarse (Foto: captura X)

Horas después de la primicia del periodista, García Moritán habló en A la tarde (América TV), cuando fue interceptado por un cronista a la salida de un restaurante en Palermo. “¿Están separados con Pampita?”; “¿Es verdad que se viene el divorcio?”; “¿Ya no viven juntos?”, quiso saber Oliver Quiroz, pero el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires respondió: “Hablemos de cosas importantes. Pasan muchas cosas en el país”.

Al escucharlo, el periodista lanzó: “¿Tu relación con Pampita no es importante?”. Pero lejos de querer aclarar la situación con la madre de su pequeña hija Anita, el empresario aseguró que no iba a hablar de temas personales, aunque luego admitió: “Nada me llama la atención de lo que está pasando últimamente”.

Pese a que Pampita no se refirió al respecto, en las últimas horas circularon rumores de que podría ser la próxima invitada al programa de Susana Giménez. En ese sentido, Roberto admitió: “No tengo ni idea lo que va a hacer Carolina”. Y concluyó: “En su momento hablaremos”.

LA NACION