Moria Casán lanzó un fuerte comentario contra Pampita y Susana Giménez: “Mononeuronales”

El caso de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán escaló rápidamente en el mundo del espectáculo. A raíz de esto, el programa A la tarde (eltrece) anunció que la modelo podría estar este domingo en lo de Susana Giménez para romper el silencio y contar cuál es la realidad de su relación actual con su esposo.

La información, además de ser anunciada por el programa de eltrece, también llegó a X donde la cuenta @MundoFamososOk subió una publicación con la noticia. “Según A la tarde Pampita rompe el silencio este domingo en lo de Susana Giménez”, añadió este sitio especializado. Minutos más tarde, de manera inesperada, Moria Casán disparó con munición pesada contra las dos celebridades: “Dos mononeuronales. ¿Se entenderán? Jaja”.

El filoso comentario de Moria Casan contra Pampita y Susana Giménez

Al tener una gran trascendencia pública, Moria apuntó fuertemente contra las dos figuras dando a entender que su relación es nula y que existen algunos resquemores por algunas actitudes del pasado.

A la hora de buscar explicaciones por su contundente declaración, el programa LAM, en su cuenta de X, expresó: “Re tranqui la One”. Esto llevó a que la polifuncional artista contestara la publicación y diera su parecer. “Todos me llaman a mí por ser tutankamo (sic). Conozco las sabanas, verdades y mentiras de muchos”, explicó.

El descargo de Moria Casan en la cuenta de LAM

En esa misma línea, Moria fue terminante con Susana, quien arrancó con su ciclo televisivo el anterior domingo por Telefe. “Me asombra su decadencia, el felpudeo berreta, explícito y obvio del entorno para que no salgan de su nube y tomen la realidad”, expresó la One, quien, fiel a su carácter, no dudó en exponer a la diva y a la modelo que pronto visitará los estudios de Telefe para dar más detalles del desgaste de la relación.

Los motivos que tensaron la relación entre Pampita y Roberto García Moritán

Durante la emisión del programa Implacables (el nueve), el periodista Daniel Gómez Rinaldi lanzó una fuerte información acerca de una posible ruptura matrimonial de Pampita y Roberto García Moritán. Es que, según el comunicador, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires empezó a frecuentar durante varias noches un hotel ubicado en el centro porteño tras un cruce verbal con la modelo.

Este hecho tuvo un fuerte rebote en los medios a punto tal que el empresario decidió elaborar un posteo de Instagram para bajar los decibeles y aseguró que no existió una “tercero en discordia”.

El comunicado de Roberto García Moritán

“No existe infidelidad ni hay tercero en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero no estamos separados”, expresó el político argentino.

En esa misma línea, cerró su comunicado: “Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”.

Por el lado de Pampita, la modelo subió un video promocionando el vestido de una marca y decoró la publicación con la canción “Me lo merezco” de la artista Elena Rose para sumar un capítulo más a esta historia.

