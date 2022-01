La bronca de Felipe Colombo: afectado por los cortes de luz, sufrió la rotura de un electrodoméstico

Felipe Colombo fue uno de los miles de usuarios que debido a la ola de calor que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se quedó sin luz y esto le trajo un inconveniente con un electrodoméstico. Furioso por la situación, el actor utilizó sus redes sociales para hacer público su reclamo.

“Se quemó la luz de la heladera. Eso es de esas cosas que se arreglan solas, ¿no?”, consultó el ex Rebelde Way en su cuenta de Twitter. Inmediatamente, sus seguidores respondieron a la publicación con el fin de ayudarlo. “Es re fácil. La sacás como un foquito cualquiera, vas a la ferretería o casa electrónica, te venden una igual que anda y la volvés a poner como cualquier foquito. Si yo pude, vos también”, le contestó una usuaria.

Otra internauta se sintió identificada con el problema de Felipe, y le confió: “Me pasó lo mismo y no se arregló sola. Ahí sigue a oscuras”. Mientras que una tercera le hizo una sugerencia de cara a la reparación: “Importante llevar la muestra y no querer contarle al ferretero cómo es el foquito porque si comprás al tuntún, volvés a casa y no sirve”.

Un fan relacionó la realidad del actor con su paso por la serie infanto-juvenil de Cris Morena: “No estamos en el Elite Way, volvé a la realidad Felipe”, le escribió.

El actor le hizo una consulta a sus seguidores. Fuente: Twitter

Cortes de luz: programas interrumpidos y famosos indignados

Por el apagón masivo que tuvo lugar el pasado 11 de enero, que afectó mayormente a usuarios de Edenor, América TV sufrió la caída de su transmisión y la pantalla se fue a negro durante varios minutos. La situación tuvo lugar durante la salida al aire del programa Intrusos.

Mientras intentaban volver al aire, Adrián Pallares, uno de los conductores, intentó llevar tranquilidad a los televidentes y escribió en Twitter: “Se cortó la transmisión de América TV, un poco de paciencia y volvemos en unos minutos. Gracias por bancar Intrusos siempre”.

La periodista Roxy Vázquez fue otra de las famosas que se vio afectada por el corte de luz y manifestó su bronca en Twitter: “¡Gracias Edenor! Embarazada, a días de parir, y desde las 9 a.m. sin luz. Descompuesta mal”, escribió en la red social la conductora del noticiero de 6 a 10 en Twitter. Cuatro días después, Roxy fue mamá de Pedro y lo celebró por el mismo medio con una tierna foto del recién nacido.

Anteriormente, a comienzos de enero, cuando un masivo corte de luz sorprendió a los clientes de Edesur, el que se quejó en Twitter fue el periodista Marcelo Bonelli. “Primero de enero 2022: sin luz”, escribió el conductor de Arriba Argentinos (eltrece) y criticó: “Entiendo todos los problemas, pero no se puede demorar tanto una reparación”. Junto al texto, decidió acompañar el mensaje con una foto con velas encendidas en un plato, la típica postal de los apagones que esta vez interrumpieron su celebración de Año Nuevo.