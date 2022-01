Sueños musicales, conflictos adolescentes y una logia secreta: cómo es Rebelde, el reboot de Rebelde Way disponible en Netflix

Ambientada en el universo del Elite Way School, llega a Netflix Rebelde, una nueva versión de la serie argentina creada por Cris Morena (Rebelde Way) y que, debido a su gran éxito, tuvo múltiples adaptaciones por toda Latinoamérica.

Comienza el año y una nueva generación de alumnos llega al legendario internado con la ilusión de ser parte del prestigioso programa de música y así ganar la Batalla de Bandas. En su camino y su lucha por convertirse en las próximas estrellas musicales, este grupo de jóvenes deberá lidiar no sólo con las frustraciones, el desamor y las reglas de la estricta institución sino también con una logia secreta que, después de 20 años, parece estar de vuelta para frustrar sus aspiraciones.

Bajo la dirección de Santiago Limón y con producción de Propagate y Mr. Woo, este reboot mexicano ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming y promete ser un verdadero éxito. “Es una historia original de Netflix basada en un universo que todos conocemos como fue Rebelde Way en Argentina, RBD en México y Rebelde en Brasil. Es una adaptación muy interesante que no sólo va a poder encontrar un nuevo público sino también a los fans, que se va a reencontrar con ciertas cosas del universo antiguo, como viejas canciones. Aunque también habrá temas originales ”, le anticipa Franco Masini a LA NACION, quien interpreta a Luka Colucci en la nueva ficción de streaming.

“Te va a recordar tus dramas de la ‘prepa’ con música y ropa muy cool. Es completamente nostálgica y creo que cada uno se va a poder identificar con un rebelde. Estamos en otro tiempo de la Elite Way School, ante otra clase de chicos. Pero la rebeldía nunca se acaba; seremos rebeldes con nuestra propia esencia”, agrega con cierta picardía Andrea Chaparro, hija del reconocido comediante Omar Chaparro, que tendrá la misión de encarnar a una de las chicas más naif de la escuela: María José Funtanet.

Al actor argentino y la mexicana que se hizo conocida por su participación en La casa de las flores, se suma un cast internacional -como ocurre en la mayoría de las producciones actuales- con muchas caras nuevas que van a sorprender: Azul Guaita (Jana Cohen Gandía), Alejandro Puente (Sebastián), Lizeth Selene (Andi), Sergio Mayer Mori (Esteban Torres), Giovanna Grigio (Emilia Ruiz) y Jerónimo Cantillo (Dixon) son parte de esta nueva generación que viene a hacer de las suyas.

Talentosos y rebeldes

Andrea Chaparro y Franco Masini, protagonistas de este reboot Netflix

Sueños por cumplir, amores no correspondidos, travesuras adolescentes y mucha música serán la premisa principal de esta nueva versión (o continuación) de la exitosa serie que fue furor allá por 2002 en Argentina y 2004 en México. Si bien todos los integrantes de la Elite Way School tienen un mismo objetivo (convertirse en estrellas musicales), no todos correrán la misma suerte y deberán sortear todo tipo de obstáculos para llegar a la meta.

Mientras María José es la chica más sensible, alegre e ingenua del colegio, Luka es canchero, soberbio y está seguro de poder llevarse el mundo por delante. Y aunque parezca imposible encontrar alguna similitud entre ellos, ambos comparten su lucha por imponerse a los deseos de sus padres, que para nada son los suyos. “ Nuestros personajes empiezan siendo polos opuestos pero lo divertido es que después en algún punto conectan. Uno es más tímido y el otro tiene una personalidad más fuerte, más marcada, de ir para adelante ”, advierte Masini buscando una similitud con el papel de su compañera.

Franco Masini, como Luka Netflix

Si bien el argentino remarca sus grandes diferencias con este aspirante a artista, también advierte que a medida que vayan pasando los capítulos el público va a poder empatizar con esa parte vulnerable que trae Luka. “Lo que yo comparto con mi personaje es que él siempre va para adelante. Se cae y se vuelve a levantar, le dicen que no pero si él cree que tiene que hacerlo va y lo hace, tiene su meta muy clara”, confiesa.

Por su parte, Chaparro remarca la conexión que su personaje tiene con ella. “Las dos tenemos un pasado en California. MJ nació ahí y yo estuve en mis años de prepa. Somos muy diferentes en nuestro look (yo creo que nos vestiríamos completamente diferentes), tendríamos playlists totalmente diferentes, pero creo que seríamos amigas porque hay varias cosas que sí nos unen. Las dos dibujamos, a las dos nos gusta la música, las dos tocamos el piano”, enumeró la actriz sorprendida por las similitudes.

Ahora bien, Franco y Andrea no sólo serán rebeldes en la pantalla, sino que también se consideran así detrás de cámara. “Siento que la rebeldía no es tanto lo que te pongas, lo que hagas, lo que pienses. En mi caso, fue el cambiarme de países, cambiarme de escuelas pero siempre siendo yo misma. Siempre he intentado ser yo en cada cambio o con cada entorno”, reflexionó la mexicana, que por el trabajo de sus padres siempre ha vivido en distintas partes del mundo.

Andrea Chaparro, como MJ Netflix

“ Yo me rebelo todo el tiempo para no quedarme siempre en el mismo lugar. Constantemente intento reinventarme o autogenerarme desafíos que me saquen de mi zona de confort y me descoloquen. Creo que en eso soy muy rebelde conmigo mismo ”, revela Masini, que siempre se mostró a favor de vivir nuevas experiencias artísticas.

Y si de desafíos se trata, este actor -que hace tiempo también se lanzó como cantante- no dudó en hacer las valijas e instalarse en México cuando le llegó este proyecto. “La propuesta me llego a través de mi representante. Estaban buscando un personaje pero no estaba especificado de que país era y cuando me vieron a mí decidieron que sea argentino. Creo que también fue un lindo guiño para Cris Morena, que fue quien creó en su momento Rebelde Way”, cuenta agradecido por esta oportunidad que también le permite demostrar sus dotes como músico.

Tras confesar que ese país es ahora como su “segunda casa”, Masini advierte la constante necesidad de abrir nuevos horizontes laborales. “ Me vine los meses que se necesitaban de rodaje, aunque hoy está todo tan internacional que la idea es ir y venir cada vez que haya algún proyecto. Se me fue abriendo un panorama muy interesante en los últimos años donde quise vivir otras experiencias y si eso era estar en otros países, bienvenido ”, señala explicando su ausencia en la pantalla argentina en el último tiempo.

A diferencia de su compañero, Chaparro creció en México y tiene a todos sus afectos allí. Sin embargo, esta nueva serie también cambió su vida por completo. “Fue bello estar en una nueva producción de Netflix. La Casa de las flores fue mi primera producción en esta linda familia y es una serie que quedo en mi corazón, pero trabajar en Rebelde fue un flash. Hice muy buenos amigos, me permitió regresar a mi infancia, a cuando tenía 5 años y escuchaba RBD y a confirmar que mi rebeldía sigue intacta”, concluye la joven feliz por ser parte de este universo.