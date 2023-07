El repudiable comentario de un cronista de LAM a Mariel Di Lenarda luego de que ganara el Martín Fierro: “Me pegó un cachetazo”

escuchar

Si hay algo que nunca escasean en los premios Martín Fierro son las polémicas. Desde un cruce entre famosos que ya no se dirigen la palabra, hasta un comentario ‘romántico’ para una ex que está casada, la gala que se celebró el domingo 9 de julio en el Hotel Hilton de Puerto Madero tuvo un poco de todo. Como ya es costumbre, siempre hay algunas ternas que generan algunas controversias. En esta edición, hubo empates, ganadores anticipados y también algunas sorpresas. No todos quedaron conformes con la elección final, incluido Santiago Sposato, cronista de LAM (América), quien le cuestionó en la cara y sin filtro a Mariel Di Lenarda el hecho de que ella se llevara el galardón a Mejor Panelista y no su compañera Yanina Latorre.

El lunes en LAM compartieron la nota que le hizo Santiago Sposato a Di Learda, luego de que fuera reconocida como Mejor Panelista en la terna en la que competía contra Yanina Latorre y Sol Pérez. “Mariel, por más de que nos parezcas una periodista excelente, si nos parece injusto que hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”, le dijo sin filtro. La periodista, que venía feliz tras bajar del escenario de recibir la estatuilla, se le transformó la cara, pero con entereza y respeto, le respondió al cronista: “Me dejás medio sin palabras, porque vengo festejando desde hace unos minutos, la iba a buscar a Yanina, lo compartí con Sol. ¿Te parece injusto, de verdad?”.

La escena, que tuvo lugar en el sector de los ganadores, continuó con el cronista, que le aseguró que si bien le parecía una “excelente periodista” merecía más el premio por Labor Periodística que por Panelista, ámbito en el cual, según sus palabras: “Yanina hoy, en la televisión, está por lejos primera”. La compañera del Pollo Álvarez, por su parte, le comentó que no le gustó la palabra ‘injusto’: “Yo laburo hace millones de años en esto y estoy haciendo un trabajo periodístico en un panel. De todas maneras, vos podés pensar que se lo merecía ella; yo también se lo dije: ‘sos la reina de las panelistas’. Pero es un premio, lo estoy disfrutando y no voy a pedir disculpas o perdón porque me lo dieron”.

“No robaste nada...”, lanzó Sposato. “Tal vez no marcás la agenda, porque ella dice algo y está en los portales multiplicada por 200”, agregó con crudeza. “Ella manda la agenda como de espectáculos y yo puedo marcar la mía”, le respondió la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) pero el cronista retrucó: “Tal vez no al nivel de Yanina”.

Una vez finalizada la ceremonia y casi en la puerta de salida, la mejor panelista de 2022 se cruzó con Alejandro Castelo, el otro cronista de LAM. Si bien al comienzo se vivió un momento de tensión con su pareja por lo que había sucedido, ella habló igual y dejó en claro que quedó muy afectada por la situación: “Venía re feliz y me encuentro con un pibe que conozco y me manda: ‘Felicitaciones, pero de verdad es un premio injusto’. Me pegó un cachetazo”.

Si bien intentó mostrarse entera, su angustia fue evidente. “Yo no pedí estar en la terna, pero lo estuve, honrada y feliz”, reflexionó. “Me tocó a mí. Laburo de esto seriamente todos los días. ¿Por qué tengo que estar justificando que gané el premio? Entiendo que si setenta periodistas de Aptra me pusieron es por algo; considerarán, no, que soy mejor ni peor, porque no pasa por eso, pero que este año correspondía dármelo o les gustó dármelo”, sentenció.

Luego de que reprodujeran las dos entrevistas, en LAM hicieron un móvil con el cronista para que diera dar su versión. Él no se retractó, al contrario, fue a fondo: “Son todos unos caretas porque todos están diciendo lo mismo que yo, que Yanina se lo merecía”. Fernanda Iglesias, Nazarena Vélez, Marcela Feudale y Mónica Farro le expresaron su malestar ante cómo operó con la periodista y él retrucó: “Si quieren el próximo Martín Fierro dejo el micrófono en el canal y voy con un ramo de flores”.

Luego de que Ángel De Brito lo acusara de “patotero”, Sposato concluyó su descargo: “Primero que le dije más de tres veces que era una excelente periodista, después le dije que me parecía injusto el premio porque hoy Yanina, en su rubro, es la mejor. Lo que genera ella no lo genera ningún panelista de ningún género de la televisión argentina”. Además, apuntó contra Aptra: “Me parece que era un Martín Fierro que estaba cantado y tal vez ese voto ‘geronte’ que tiene Aptra de cierta cantidad de miembros que odian a los programas la dejaron a Yanina en el medio de esta guerra fría”.

“Yo pensaba ‘¿por qué tengo que dar explicaciones porque Aptra me da un premio y soy merecedora de tenerlo y de ganarlo?’ Creo que me lo merezco y quiero disfrutar”, dijo Di Lenarda este martes en Nosotros a la mañana. “Se lo dediqué a las chicas en el escenario, a Yanina le escribí por privado, me saqué una foto con Sol. ¿Dónde queda la sororidad?”.

En esta misma línea y conmocionada por la situación, dijo que le parecía “rara la sensación de estar explicando”: “La verdad es que casi me estropea la noche, la angustia que me dejo... En un momento me acusó de robarme un premio”. Para finalizar y con las lágrimas en sus ojos, sostuvo: “Quiero empezar a disfrutar mi premio. ¡Déjenme disfrutar!, ¿Es tanto pedir?”.

Luego de que saliera la nota en LAM, las redes sociales estallaron y apuntaron con furia contra Sposato. Entre ellos estuvo Chino Darín. “¡Qué pedazo de pelot... repelente!”, escribió en Twitter. Por su parte, Sandra Borghi, gran amiga de Di Lenarda no intentó ocultar su furia. “Hacete un curso de periodismo a ver si aprendés algo. O mejor dedícate a otra cosa. Porque ya demostraste que de periodista no tenés nada. Es más, yo que vos, me leo algún libro de buenos modales a ver si aprendés a tratar a una mujer como Mariel”, escribió junto al hashtag #maleducado.

