La cantante Daniela opinó sobre el vínculo entre Javier Milei y ‘Yuyito’ González: “Son solteros y tienen todo el derecho”

Esta semana, el presidente Javier Milei fue visto muy cerca de Amalia ‘Yuyito’ González. El primer mandatario invitó a la exvedette a acompañarlo el martes al Teatro Colón para ver la ópera Carmen. Si bien no llegaron ni se retiraron juntos, se sentaron uno al lado del otro en el palco presidencial. Las imágenes y videos de la velada no tardaron en multiplicarse y ahora quien se pronunció al respecto fue Daniela Mori, expareja del Presidente.

El martes, Yuyito González estuvo en el palco del Teatro Colón junto al presidente Javier Milei Gerardo Viercovich

El miércoles, el periodista Jorge Fontevecchia entrevistó a Daniela Mori en su programa Modo Fontevecchia (Net TV) y le preguntó sobre la salida al Colón de Milei y González. “Dada la relación que vos tuviste con él, ¿cómo analizás la evolución emocional del Presidente con las distintas parejas? Primero la que tuvo con Fátima Florez, breve, y la que parecería que ahora está teniendo con ‘Yuyito´ González”, quiso saber.

Javier Milei se retiró del Colón por la entrada de Libertad Gerardo Viercovich

“Yo no me puedo meter por ahí en cosas que no tienen que ver conmigo, pero bueno, uno conoce a la persona”, sostuvo Daniela y recordó que su relación con el economista duró casi dos años. “Lo que puedo decir de Javier es que él ha sido una persona estupenda conmigo. No puedo hablar de otras relaciones. Pienso que aunque todas las personas somos iguales, no establecemos los mismos vínculos con todos; de algunas personas nos enamoramos y de otras no. Pasa así, es la vida así en general, y nos pasa con todos, si no, nos enamoraríamos todo el tiempo de todo el mundo”, reflexionó.

En esta misma línea, aseguró que Milei “es un caballero” y que “cuando está con una mujer le es completamente fiel y respetuoso”. “Y los tiempos no sé, eso lo puede manejar cada uno según el corazón y según su agenda. El ahora también es Presidente y no sé, porque yo no estuve con el cuándo él era Presidente. Debe ser muy complicado, seguramente”, reflexionó.

Acto seguido dio su opinión sobre Amalia “Yuyito” González: “Me parece una mujer maravillosa, una mujer con todas las letras. Si en este momento están viviendo este amor, o un amor, como se pueda llamar, bienvenido, porque los dos son solteros y tienen todo el derecho de estar juntos. Después más no puedo decir, no me atrevería a haber de cosas que no vivo, que no me competen”.

Daniela Mori y Javier Milei se separaron en 2019 después de casi dos años juntos

“Como ‘Yuyito’ fue pareja de Carlos Menem en los 90 y, al mismo tiempo, Milei se manifiesta como un admirador de Carlos Menem, ¿creés que puede haber algo allí de acercamiento ideológico o melancólico?”, indagó el conductor, a lo que Daniela sostuvo: “No lo sé, porque la verdad es como digo, uno a veces no entiende ni su propia cabeza, no va a poder entender la del otro. Pasan tantas cosas en los pensamientos de un ser humano. Yo lo que puedo atreverme a decir, que la conozco también a Amalia, que es una mujer muy hermosa, y muy atractiva, física y mentalmente. Es muy tranquila. Es una dama en todos los sentidos”.

En este sentido, también le preguntaron si consideraba que la conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) “podía ser la contención que necesita Milei”. La artista respondió con un rotundo “sí, porque ‘Yuyito’ puede ser la contención de cualquier hombre”. ”Es una mujer muy bien plantada; fui muchas veces a su programa de televisión, hemos tenido conversaciones por fuera. Me parece muy encantadora y una mujer con los pies bien puestos sobre la tierra, muy bien formada. Sí, yo creo que sí, definitivamente”, señaló.

Por otra parte, también le preguntaron su opinión sobre el fin de la relación de Milei y Fátima Florez y si las “presiones que tiene el Presidente” influyeron en que el vínculo terminara. “Sí, seguramente. Él estaba asumiendo recién su cargo, un cambio total y absoluto en su vida. Yo soy mucho de ponerme en los zapatos del otro. No debe ser nada fácil ser presidente”, sostuvo Daniela. Si bien destacó que no conoce a Florez, subrayó que es “una mujer talentosísima”. “Seguramente debe haber sido eso, no me cabe la menor duda”, sentenció.

Daniela Mori aclaró la polémica sobre su supuesta designación en el Gobierno

Por otro lado, al comienzo del programa, la cantante aclaró la polémica sobre su supuesta designación en el Gobierno. Daniela explicó que el martes, mientras hacía una presentación con Rock of Ages, musical que se estrena en agosto en el teatro Lola Membrives, le empezaron a llegar mensajes en los que le decían que le asignaron un cargo.

“Yo tengo que contar que Daniela Mori fue un apellido que me pusieron en una época, artísticamente, pero no soy Daniela Mori real, soy Daniela Pérez o Daniela la cantante. Pero sí, alguna vez, tuve el apellido Mori. Y es ahí es donde nació la confusión”, explicó.

En este sentido aclaró: “Evidentemente, hay una funcionaria que sí se llama Daniela Mori y es a ella a quien le dieron el cargo. Creo que ella es de La Plata. No chequearon bien la información y pensaron que era yo. No soy yo a la que le asignaron el cargo político”.

