Javier Milei fue la gran sorpresa de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tuvieron lugar en la Argentina el domingo 13 de agosto. Con el 30,04 %, fue el precandidato presidencial más votado y La libertad Avanza se ubicó cómo la primera fuerza política, por sobre Juntos por el Cambio (28,27 por ciento) y Unión por la Patria (27,27 por ciento). En medio de la revolución por el batacazo que dio el economista en las urnas, quien salió a hablar públicamente, fue la cantante Daniela Mori, su exnovia. En diálogo con LAM (América) y Socios del espectáculo (eltrece) contó que lo llamó para felicitarlo, recordó su romance y aseguró que “siempre fue eufórico y apasionado”.

En lunes, la cantante dio una entrevista en LAM y Ángel de Brito y quiso saber quiso si cuando entró al cuarto oscuro eligió la boleta que tenía la cara de su expareja. Entre risas, respondió que el “voto es secreto”. Fue entonces cuando se dispuso a contar detalles sobre la relación de alto perfil que tuvo con el ahora candidato presidencial, de quien se separó en 2019, tras un año de romance.

Daniela, la exnovia de Javier Milei habló de su relación con el candidato

“Estuviste mucho tiempo con Javier, fueron a todos los programas en ese momento, cuando todavía no era la figura relevante que es hoy. Le dio mucha popularidad también tu romance”, le dijo el conductor, a lo que Daniela sumó: “Él estaba de economista en ese momento. Yo creo que fue mutuo. A mí siempre me costó ser un poco mediática, de hecho me cuesta un poco hablar. Me es más fácil ir a los programas a cantar. Pero, con él empezó a darse, lo acompañaba y sin darnos cuenta empezamos a dar todo un recorrido en los programas”.

En esa misma línea, reveló que nunca tuvo una “relación tan expuesta”, pero que pese a eso fue muy linda y a ella le gustaba acompañarlo: “Para mí fue muy divertido, seguramente esa diferencia que había entre los dos era lo que lo hacía divertido”.

Daniela, la cantante y Javier Milei fueron pareja entre 2018 y 2019 Instagram

“¿Y era cierto lo que contaban o ponían un poco de acting? Porque hablaban mucho del sexo tántrico”, indagó De Brito. “A mí me da vergüenza hablar de eso, porque soy más penosa de hablar de cosas privadas, pero todo era tal cual, entre él y yo”, dijo Daniela y fue entonces cuando el conductor volvió a intervenir: “¿Y él es así como lo vemos todo el tiempo?”. Rápidamente, recibió la respuesta: “Sí, por supuesto. Hasta lo que yo lo conocí, que estuvimos hasta el 2019 juntos, siempre fue así, muy eufórico, muy apasionado”.

Horas antes de la entrevista en LAM, Daniela hizo un móvil para Socios del espectáculo (eltrece) y relató que tras conocer el resultado de las PASO llamó a Milei, porque terminaron en buenos términos: “Lo felicité y me contestó. Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta”. Esto último fue en alusión al buen desempeño electoral de La Libertad Avanza en todo el país.

Daniela, la exnovia de Milei contó que lo felicitó tras las PASO

“Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida, porque es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquier acompaña en ese momento”, recordó. Consultada sobre si podría darse una segunda chance con su ex, no lo descartó: “Por ahora diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería”

La pregunta íntima de Ángel de Brito a Daniela sobre Javier Milei que hizo reír a todos

La conversación de la cantante en LAM tomó un tono aún más personal y De Brito quiso saber: “¿Cómo es Milei cuando sale de bañarse? ¿Ya sale con ese peinado?”. El comentario valió las risas de todas las panelistas y la entrevistada recordó que cuando eran pareja, iban en el auto convertible que tenía el economista y muchas veces le quitaba el techo por un motivo puntual: “Sacaba la cabeza por la ventanilla y el viento le paraba el pelo”.

Daniela, la cantante y su relación con Milei

“Él salía con el pelo mojado de bañarse, envuelto en una toalla y lo poco que le quedaba mojado, sacaba la cabeza por la ventanilla y se secaba el pelo. A mí me parecía genial”, concluyó.