Daniela Mori, expareja del candidato a presidente Javier Milei, dio una entrevista en LAM (América) luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tuvieron lugar en la Argentina el domingo 13 de agosto. En este contexto, las angelitas quisieron saber más sobre el economista y le consultaron sobre la relación amorosa y mediática que mantuvieron durante el 2019.

Las elecciones PASO del pasado domingo, sorprendieron a más de uno con el 30,04 % de los votos que logró Javier Milei con La Libertad Avanza, que se ubicó como primera fuerza política para las elecciones generales de octubre. En este contexto, los distintos programas de televisión, e incluso los de espectáculos, pusieron en agenda al que puede llegar a ser el próximo presidente de los argentinos.

La invitada de este miércoles en LAM (América) fue Daniela Mori, quien en un momento de la entrevista se emocionó al recordar un gesto que tuvo el candidato con ella.

“Ayer lo escuché en el programa de Chiche Gelblung. En un momento el periodista le preguntó a Javi (Milei) si era cariñoso y él dijo que había que preguntarme a mí”, introdujo la cantante, quien aprovechó el espacio para responder esa inquietud: “Él fue cariñoso, me acariciaba el pelo, me decía ‘qué linda que estás’ y ‘qué hermosa que estás’”, indicó.

Ángel de Brito quiso saber sobre la intimidad de la relación y le consultó si Javier Milei le regalaba cosas lindas. La invitada respondió y recordó un momento crítico en el que su hija padeció cáncer de colon que, tiempo después, pudo superar. “Regala cosas lindas. Hay una cosa muy linda que me regaló y que es emotiva. Yo cuando la tuve a mi hija en quimio, él iba todo el tiempo a visitarme al Hospital Italiano”, introdujo.

Luego contó el momento que no olvida nunca. “Y llegó en un momento con un regalo, era una vela energizante con aroma que era para Dani. Yo sentí que ese fue el mejor regalo. Hermoso gesto. Él me acompañó todo el tiempo. Me pasé un año en el Italiano y él, como vivía en la calle Gallo, me decía ‘¿voy?’”, relató.

El lunes, luego del resultado de las PASO, Daniela hizo un móvil para Socios del espectáculo (eltrece) y relató que llamó a Milei porque terminaron en buenos términos: “Lo felicité y me contestó. Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta”. Esto último fue en alusión al buen desempeño electoral de La Libertad Avanza en todo el país.

“Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida, porque es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquiera acompaña en ese momento”, recordó. Consultada sobre si podría darse una segunda chance con su ex, no lo descartó: “Por ahora diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería”.