Wanda Nara y Mauro Icardi se vistieron de gala para un casamiento, pero un detalle se robó toda la atención

Wanda Nara es conocida por su glamour y por su inclinación a la vida cargada de lujos, características que solo aumentaron tras instalarse en Europa junto a Mauro Icardi varios años atrás. Es a través de sus redes que esto queda en evidencia, ya que es allí en donde muestra no solo sus paseos en exclusivas zonas de París y cenas en carísimos restaurantes, sino también las piezas de diseñador que usa en su día a día.

En esta ocasión, tanto ella como su marido se pusieron sus mejores vestimentas para asistir a un despampanante evento. Sin embargo, de todo su look, fue un detalle el que logró robarse toda la atención.

Wanda Nara se vistió de gala para un casamiento pero un detalle se robó toda la atención

No hace falta aclarar que los últimos meses no fueron nada fácil para el matrimonio Icardi-Nara. El estallido del Wanda Gate a finales del 2021 tuvo una interminable cantidad de secuelas y la paz dentro del hogar no fue nada fácil de recuperar.

Incluso, cuando se creía que el escándalo había llegado a su fin, volvió a resurgir cuando trascendió que Eugenia “la China” Suárez -catalogada como “la tercera en discordia”- intentó nuevamente ponerse en contacto con el futbolista.

Pero lograron salir adelante y pusieron los dramas, especulaciones y peleas mediáticas atrás. Una vez cerrado ese turbulento capítulo, la pareja se muestra cada día más enamorada. Se dedican posteos, pasan mucho tiempo juntos y, en esta ocasión, dejaron a sus hijos al cuidado de otras personas para celebrar su aniversario y, además, poder ir al casamiento de Antonio Candreva -actual jugador de la Sampdoria- y Allegra Luna.

Mauro Icardi y Wanda Nara se vistieron de gala instagram @mauroicardi

Mauro Icardi y Wanda Nara fueron a la boda de Antonio Candreva y Allegra Luna instagram @mauroicardi

La invitación del futbolista los obligó a trasladarse de París a Italia, ya que la boda se celebró en el país natal del novio. Como era de esperarse, todo el proceso quedó registrado en las redes sociales de Nara, quien capturó con la cámara del celular desde el viaje en avión hasta los momentos más destacados de la celebración.

Para la ocasión, Wanda Nara eligió un llamativo vestido corte sirena de color celeste claro con los hombros caídos, un escote profundo y la espalda totalmente descubierta. Como broche de oro, le sumó un collar de brillantes a juego con un par de aros y el pelo totalmente lacio peinado hacia atrás.

Por su parte, Mauro Icardi lució un clásico traje negro con camisa blanca y un simpático moño oscuro. Así, se vistieron a la altura de las circunstancias porque, además de celebrar el amor de sus amigos, hicieron lo propio con el suyo ya que el casamiento coincidió con su octavo aniversario.

El babero que usaron Wanda Nara y Mauro Icardi instagram @mauroicardi

Entre todas las postales que ambas celebridades compartieron en sus redes, hubo una que se destacó de las demás por un llamativo detalle.

A la hora de la cena -el plato principal era pasta-, y se pusieron unos baberos blancos con los nombres de los recién casados bordados en dorado para prevenir cualquier tipo de mancha.

Divertidos por ese detalle, tras ponérselos Wanda y Mauro posaron con una enorme sonrisa. Ese momento solo sumó a que fuera una noche inolvidable que quedó para siempre guardada en el Instagram de la empresaria.