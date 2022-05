El divertido mensaje de Rodrigo de Paul en la previa al show de Tini Stoessel

Luego de que la confirmación de su noviazgo desatara una gran polémica, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul optaron por mantener el perfil lo más bajo posible. A diferencia de otras reconocidas parejas de la farándula, ellos no se muestran en lugares públicos ni se dedican tiernos posteos en las redes sociales. Por el contrario, sus interacciones son tan disimuladas como lo eran cuando aún intentaban pasar desapercibidos. Sin embargo, a medida que los días pasan y el escándalo queda opacado por otros dramas, los tórtolos comenzaron a ser más osados. Luego de intercambio de likes y eventuales comentarios, el deportista fue un paso más allá y le dedicó una dulce historia de Instagram a a su flamante novia, a horas de que se presentara en el Hipódromo de Palermo.

Tini Stoessel durante uno de sus shows en el Hipódromo de Palermo Prensa Tini Stoessel

Aunque Tini Stoessel se ubicó entre las artistas más destacadas del pop nacional apenas comenzó su carrera, no sería una exageración decir que actualmente se encuentra en uno de sus mejores momentos. Sus últimos temas no solo fueron un éxito rotundo, sino que se encuentra en medio de la producción de su cuarto álbum discográfico que, de acuerdo a lo que dijo en diálogo con Glamour México, “será único, con géneros que no había experimentado antes y con colaboraciones especiales con personas que admira”.

A su vez, se encuentra en medio del Tini Tour que, a pesar de haber comenzado con algunas complicaciones, tuvo tan buenas repercusiones que decidieron sumarle una nueva fecha. El mismo comenzó el 21 de mayo en el Hipódromo de Palermo y el sábado 28 tuvo lugar el anteúltimo espectáculo. Tini sumó una función más para el martes 31.

Dicho show contó con un agregado especial ya que fue transmitido de forma directa a través de Star Plus y se convirtió en el primer show de la intérprete de “La Triple T” en contar con un especial en una plataforma de streaming. Esto no fue solamente una gran noticia para todos aquellos fans que no pudieron verla en persona, sino también para su novio.

Rodrigo de Paul se encuentra en España con la Selección Argentina JAVIER TORRES - AFP

Rodrigo de Paul se encuentra actualmente en España, más específicamente en Bilbao, junto a toda la Selección Argentina en plena preparación para la finalissima que tendrá lugar el primer miércoles de junio. A pesar de que está concentrado junto a los demás jugadores, decidió ponerle una pausa a los compromisos laborales para poder apoyar a su novia a la distancia.

Para esto ignoró por completo la diferencia horaria y se dispuso a disfrutar el show a través de la computadora. Con el fin de evidenciar este gran esfuerzo -el show empezó a las 21hs Argentina y 1 de la madrugada en España-, compartió una divertida foto en sus historias de Instagram. En la misma pudieron verse sus piernas estiradas sobre la cama y, al lado, la notebook cuya pantalla mostraba la cuenta regresiva que aparecía en la página de Star Plus antes del show de Tini. “Dale che, ¿Cuánto falta?”, escribió junto a un emoji pensativo y etiquetó a su novia.

Rodrigo de Paul le dio su apoyo a Tini Stoessel a través de las redes (Foto: instagram @rodridepaul)

Ella, ocupada con los preparativos previos a su aparición en el escenario, no le contestó nada... por ahora. Pero, quizás, haga lo mismo por él cuando esté a punto de entrar a la cancha el próximo miércoles.