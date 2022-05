Las osadas fotos de la China Suárez que dejaron sin palabras a sus seguidores

María Eugenia “China” Suárez se encuentra en un nueva etapa de alta exposición mediática. Luego de haber sido vista junto a Rusherking en la after party de los Martín Fierro y a la salida de un hotel, tanto ella como el músico confirmaron recientemente la relación con mucha felicidad.

En este contexto, la actriz y cantante publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde se la ve posando en lo que parece ser una verdulería y con una actitud y look que sus seguidores describieron como muy sensual.

“¿Qué es eso? ¿Qué es esta belleza?”, “Solo la China sale hermosa en una verdulería”, “Estás rejuvenecida de alma y nada mejor que eso”, “No cambies nunca tu forma de ser, seguí siendo vos”, fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió Suárez en una publicación que cosechó más de 270 mil likes . En simultáneo, subió en sus Stories una foto en blanco y negro abrazada a su novio mientras él confesaba lo enamorado que estaba en el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar.

La China Suárez compartió una foto con Rusherking instagram @sangrejaponesa

Thomás Tobar, más conocido como Rusherking, se explayó sobre su flamante romance en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven de 22 años. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, sumó. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber Cristina Pérez, en alusión a la China. “Cómo es conmigo me enamora mucho”, respondió él. Además, contó que Suárez le dice “Thomy”.

Posteriormente, el músico relató cómo fue avanzando la relación. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Tuve la mala suerte de que salió lo de los Martín Fierro. Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”, prosiguió. “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

China Suárez y Rusherking

“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos allá, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, contó el artista oriundo de Santiago del Estero. “Al nacer ahí, no estoy acostumbrado a todo esto [en cuanto a lo mediático], hace solo cuatro años que estoy acá”, remarcó el joven y concluyó con una frase que sintetiza su gran momento sentimental: “Eugenia me quiere y me cuida mucho”.

El gesto de amor de Suárez en el cumpleaños de su novio

Rusherking y la China Suárez: romance confirmado Captura de Instagram

La semana pasada, la actriz fue captada en varias Stories en el cumpleaños 22 del músico. Si bien no postearon ninguna imagen juntos en ese momento, sí pusieron en evidencia, en sus respectivas cuentas de Instagram, que se encontraban en el mismo lugar en pleno festejo.

El posteo de la China Suárez en el cumpleaños de Rusherking Instagram

En una de las publicaciones del trapero se ve a la actriz en el fondo, mientras que en las de María Eugenia se puede percibir que también estuvo en el mismo bar, e incluso se sacó una foto con uno de los amigos de Rusherking, el fotógrafo Thomas Raimondi. Por otro lado, l a China hizo un guiño a su incipiente romance al subir la foto de un grafiti en el que se podía leer una sola palabra: “Amor” .

La China y Tomi Raimon, en el cumpleaños de Rusherking Instagram

Previo al festejo, Rusherking habló con LAM, el programa de espectáculos de América TV, sobre su carrera y sobre lo sucedido en la fiesta de APTRA. “Estoy contento. Se vienen muchos temas, estamos trabajando y ensayando. El 4 de junio me presento en el Luna Park y con Duki en Vélez”, adelantó. “Yo soy de Santiago del Estero, empecé a hacer freestyle y ahora estoy haciendo canciones. Estoy contento de la evolución de la música y todo lo que creamos”, expresó en un comienzo, y luego se pronunció sobre su vínculo con los medios y su relación con Suárez.

“Prefiero mantener mi vida oculta, soy un caballero, pero me fui al mundial”, dijo entre risas, y la frase no tardó en replicarse en redes.

Rusherking habló de su encuentro con La China Suárez

Las versiones sobre un romance entre Suárez y Tobar comenzaron en el ciclo de eltrece, Socios del espectáculos, donde se informó que la actriz estuvo “muy cerca” del exnovio de María Becerra. La noticia la dio a conocer Karina Iavícoli, quien reveló que la China fue vista en una cena con el trapero. “Me cuentan que ella estuvo así, acá, pegada, comiendo una hamburguesa, con otro hombre famoso. Coincidieron de viaje, y ¡Oh, casualidad! ¡Nos encontramos!”, contaba la periodista en forma de enigmático sobre la relación que ya fue confirmada por sus protagonistas.