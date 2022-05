El Chino Leunis, sobre su relación con Pampita en El Hotel de los Famosos: “Somos un reality dentro del reality”

La última semana cambió para siempre el desarrollo de El Hotel de los Famosos. Con el ingreso de exparticipantes y de nuevas celebridades buscando un lugar en el repechaje, el reinado de Maxi “Chanchi” Estévez y Martín Salwe comenzó a tambalear. Este cambio en la dinámica del juego favoreció al programa de eltrece en cuestión de rating y ante el buen rendimiento comenzaron a correr rumores sobre la realización de una segunda temporada. Este sábado, Leandro “Chino” Leunis, uno de los conductores del reality, confirmó que esos rumores existen y reveló algunos detalles desconocidos del programa.

“Estamos muy contentos. Es un esfuerzo muy grande el que hacemos. Imaginate que manejo 150 kilómetros por día, 75 para venir y otros 75 para volver, pero me sirve para ir bajando revoluciones, porque es muy adrenalínico todo lo que pasa”, le contó el conductor a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Y es que, más allá de su rol de animador, Leunis suele cruzarse en las redes con quienes revelan situaciones que todavía no fueron televisadas -el programa es grabado y ya tiene definidos los finalistas- y no tiene ningún empacho en ponerle un freno a los concursantes cuando considera que se están pasando de la raya.

Hace un par de semanas, por ejemplo, Leunis se cruzó fuerte con Martín Salwe -el locutor que reemplazó a Marcela Feudale en la última edición de ShowMatch- cuando el conductor señaló que todo el grupo le estaba haciendo bullying a Locho Loccisano, el excompañero de Pamela David en La ruleta de tus sueños. “ Tanto Carolina [Pampita Ardohain] como yo estamos poniéndole el cuerpo al programa. Es imposible no involucrarse de esa manera. Esto es un reality, es una realidad que sucede dentro de un contexto cerrado, y cuando en algún momento pasa algo que excede los límites de lo que creemos que está bien, tratamos de marcarlo. Pero nosotros no podemos influir demasiado en lo que pasa ”, indicó.

“Los concursantes no están encerrados; tienen la potestad de decir: ‘Hasta acá llegué. Me voy’. Además, tienen una psicóloga que está al servicio de ellos para cuando quieran conversar. Es un contexto cuidado, pero el programa muestra crisis de vínculos, de relaciones, cómo se desenvuelven, cómo resuelven los conflictos. Pero hay momentos en los que uno tiene que tener una cierta frialdad para que eso se resuelva”, explicó.

Y adelantó: “ Los participantes son extractos de la sociedad. Me gusta que podamos hablar de bullying y me gusta, porque yo estoy un poco más adelantado en la historia, que todos vamos a tener una enseñanza. Eso es lo que me parece más interesante ”.

“Estamos contando una historia, y como en una novela, como en una ficción, siempre uno necesita que haya un villano, alguien que esté más en un rol de víctima... Pero hay situaciones en las que uno dice: ‘Bueno, chicos... Hasta acá’”, reveló. Y suavizó: “Estar dentro del Hotel, encerrados y sin tener contacto con el afuera, no es igual que estar en una situación cotidiana y normal, entonces, es como que pierden esa referencia. Pero, bueno, por eso, es un reality y no deja de ser una especie de experimento social”.

La respuesta a Belu Lucius

Esta semana, Belu Lucius recurrió a la cuenta de Instragram de su hermana Emilia -una de las últimas concursantes en ingresar al hotel- para tratar de ponerle un freno el aluvión de críticas que recibía la influencer por sus actitudes y alianzas dentro de la casa.

En ese texto, la exconcursante de MasterChef Celebrity expresó: “¿Por qué en redes sociales nos permitimos hacer daño de un modo que nos parece impensable en la vida real? ¿Todavía no se dieron cuenta que es un show televisivo, un reality, grabado mega editado y pensado para crear personajes y reacciones? Es un show. Es un reality. Atrás de cámara hay más gente que adelante. Dejen de tirar mierda que el universo se va a encargar de devolver gramo a gramo”.

Sin aludir a la instagramer, Leunis desacreditó este sábado aquella versión: “ No hay nada guionado. Todo lo que pasa es parte de la realidad. Los que están en el programa son grandes personas que están jugando un juego de convivencia que requiere de astucia y de estrategia ”, aseguró.

Buena química

Leunis se refirió, además, a su relación con Pampita, su compañera en la conducción del ciclo. “ Su camarín está pegadísimo al mío. Está con Anita todo el día y con su sobrina Brisa, que es la que cuida a la beba mientras grabamos. A veces comemos todos juntos. Cuando entro al camarín de Caro pido permiso y siento que estoy en Siendo Pampita, porque es como estar en su reality ”, comenzó expresando, entre risas.

Y luego se deshizo en elogios: “ Es súper buena compañera, le pone el cuerpo a la situación. Es una mujer hiperprofesional, una número uno, y también aprendo mucho de ella a manejar la energía. Ella tiene un halo muy particular, llega y todos se quedan como mirando; tiene una presencia muy fuerte. Y es muy buena mina. Entonces, es una alegría poder compartir la conducción con ella; es todo muy llevadero, muy fluido y tenemos muy buena química ”.

A pesar de que es la primera vez que trabajan juntos y de que los dos llegaron al programa con una importante trayectoria en los medios, Leunis aseguró que ninguno de los dos siente al otro como un competidor. “ Acá, todo es cero ego. Juro que tenemos una convivencia espectacular y es muy importante tenerla, porque estamos seis días por semana grabando. Carolina está grabando esas mismas horas y dando la teta. ¡Somos un reality dentro del reality! ”, indicó.

Lo que viene en el programa

Este viernes llegó el tan temido “Todos contra todos”, en el que el equipo de los huéspedes -los concursantes que se encontraban en el hotel antes del ingreso de los aspirantes al repechaje- decidieron con quién de los recién llegados les gustaría convivir. La cantante Militta Bora, la primera eliminada del reality, fue la elegida por sus compañeros para tener una nueva oportunidad. Ahora, falta saber quiénes serán las otras dos personas que entrarán al juego junto a ella.

“El lunes vamos a ver la H, que va a determinar uno de los ingresos [compiten la vedette Mónica Farro y la exintegrante de Bandana, Lissa Vera]. El tercero de los que se incorporan lo elegirán los profesionales [el gerente, el jefe de cocina, el paisajista y el coach emocional del hotel]. Va a ser un día muy especial”, adelantó Leunis. Y agregó: “Comienza una nueva etapa y empiezan a suceder cosas que tienen que ver con la formación de distintos clanes”.