La China Suárez asistió a un evento y Rusherking la fue a buscar: las fotos del romántico encuentro de la pareja

La China Suarez y Rusherking ya no se esconden y este último viernes compartieron una salida juntos. La actriz fue invitada a un evento de la marca Ay Not Dead y el cantante se sumó más tarde para acompañarla. La pareja se reunió en F5 Cantina, un famoso local gastronómico del barrio porteño de Villa Crespo.

Según le confirmaron a LA NACION, la flamante cantante llegó al lugar acompañada de su amigo y confidente Juan Manuel Cativa alrededor de las 20.30 y disfrutó de una cena junto a otras celebridades como Violeta Urtizberea y su pareja Juan Ingaramo, Martín Piroyansky, Paco Amoroso, entre otros artistas. Una vez que terminaron de comer, apareció en el lugar Rusherking, quien pasó a buscar a su novia y amablemente se sumó un rato al evento, para luego volver a su hogar con la China.

La China Suarez y Rusherking juntos en un evento de moda

Para la ocasión, la actriz eligió un traje de la nueva colección de la marca de indumentaria que tiene como diferencial el saco corto. Optó por la versión en color marrón, que combinó con un top blanco y cartera turquesa. Siempre a la moda, Suárez eligió combinar el outfit con una cola de caballo y lentes de sol rectangulares.

La China Suárez y Rusherking se muestran muy enamorados

La historia de amor entre Eugenia y Thomas Tobar, popularmente conocido como Rusherking, parece avanzar a pasos agigantados. Lo que comenzó como un rumor, se confirmó y derivó en tiernas declaraciones cruzadas en los programas de televisión y las redes sociales.

“Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme”, escribió la China Suárez, hace algunos días, en sus redes sociales sobre el cantante. Al ver este posteo, él confió: “Me hiciste llorar. Qué hermoso bajar del escenario y leer esto. Te quiero muchísimo mi amor”.

La China Suárez se mostró conmovida por un gesto de Rusherking: "Casi lloro"

Este último fin de semana, la China fue invitada a Almorzando con Juana (eltrece) y reveló un gesto de su novio que casi la hace llorar. “¿Tenés a alguien que te cocine? Porque vi el otro día que te cocinan”, le dijo con picardía Jimena Monteverde, en alusión a un posteo de la artista en el que mostró que Rusherking le había preparado la cena. “A mí me gusta mucho cocinar, pero fue como de sorpresa”, reconoció la actriz.

“Ah, ¿fue un regalo?”, intervino curiosa Juana Viale. Y la China respondió: “Sí, yo me fui a dormir a los chicos, y en el momento en que estaba durmiéndolos y volví a la cocina dije ‘una bomba atómica’ y casi lloro”. En torno a su emoción por este mimo inesperado, Eugenia contó que Thomas le dijo que ‘es re común’ para él cocinar y la artista destacó: “Es un acto de amor cocinar, lleva tiempo”.

Informe de Pablo Montagna.

LA NACION