El romance entre Eugenia “la China” Suárez y Rusherking nació en medio de rumores y, para los críticos ojos de los fanáticos de la farándula, pasaría a la historia como un romance fugaz más. Sin embargo, luego de confirmar su noviazgo, los tórtolos se muestran cada día más enamorados. A pesar de los múltiples compromisos laborales que los obligan a estar separados por cientos de kilómetros, el cariño se mantiene vivo en todo momento. Así lo demostraron en las últimas horas cuando, luego de estar alejados por un show del músico, se reencontraron para darle la bienvenida a la primavera con un romántico almuerzo.

La China Suárez y Rusherking recibieron la primavera con un romántico almuerzo

Un par de meses atrás y luego de ser vinculada románticamente con un empresario español, la China Suárez se transformó en la protagonista de lo que, en su momento, era otro rumor. Las versiones comenzaron cuando trascendió que, durante una visita a España, la vieron cenando junto a Rusherking.

Aunque muchos aseguraron que podría tratarse de una colaboración musical o de un encuentro amistoso distorsionado por algunos portales de noticias, al poco tiempo se sumaron más pruebas que respaldaban el inicio de un romance. Quizás la más destacada fue el video de la fiesta posterior a la ceremonia de los Martín Fierro 2022, el cual los registró mientras bailaban bien pegados.

La China Suárez y Rusherking, más enamorados que nunca Instagram @rusherking

Finalmente y luego de que los vieran salir de un hotel juntos, no les quedó otra opción que dejar de lado el misterio e hicieron pública su relación. A partir de ese día, en el que ya no fue necesario que se ocultaran, no perdieron oportunidad de compartir su alegría con el resto del mundo.

Hicieron diversos viajes juntos -incluso uno a Disney que incluyó a los hijos de la ex Casi Ángeles-, se acompañaron en sus múltiples compromisos laborales -como el viaje de la China a Nueva York o su mudanza temporal a Uruguay para filmar su próxima película- y nunca dejaron de declararse su amor eterno a través de las redes en los casos en los que debieron permanecer separados.

La China Suárez no pierde oportunidad de demostrarle su amor a Rusherking a través de las redes sociales (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Así lo hizo la actriz días atrás, mientras el trapero estaba en La Rioja para dar una serie de conciertos. A pesar de estar en otro punto geográfico, ella recibió un video de su novio sobre el escenario y lo compartió con sentido texto. “Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme...”, tipeó.

En respuesta, él admitió que su ternura lo hizo llorar y que deseaba poder verla lo antes posible. Para esto solo tuvo que esperar un par de días ya que, el 20 de septiembre subió una Historia en donde se veía a la joven, profundamente dormida, sentada en el asiento de avión ubicado en frente suyo.

Así, pudieron celebrar el día de la primavera -considerada por muchos como la estación del año que más fortalece al amor- con un romántico almuerzo. Prepararon diversos platos como batatas y papas al horno, huevos poché, verduras salteadas y pollo para el músico, quien no es vegetariano. Para darle un toque extra a su comida, sumaron un ramo de flores a modo de decoración y su compañía mutua, que es más que suficiente para disfrutar la jornada a pleno.