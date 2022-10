Laurita Fernández: la foto de la bailarina a los besos con su nuevo novio y su repentina renuncia a la radio

escuchar

Laurita Fernández ya no pretende ocultar su nueva relación. La bailarina fue captada en un restaurante con el productor de Guido Kaczka, Claudio Brusco, durante una romántica cena en la que fueron fotografiados besándose.

Los Ángeles de la Mañana (LAM, América TV) compartió las imágenes desde su cuenta de Instagram, en las que la conductora de Bienvenidos a Bordo (eltrece) y Brusco aparecen besándose en un restaurante de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Laurita Fernández fue captada con su nuevo novio. Instagram: El Ejército de LAM

Tras confirmarse la noticia tomó por sorpresa a todos, excepto a Kaczka. “En el mismo momento, Peluca me llamó para contarme. Pero yo ya veía que tenían una relación distinta. Se hablaban más cerca en los pasillos de la tele de lo normal. Entiendo que es muy intenso, pero la cercanía influye”, expresó, en diálogo con Socios del Espectáculo (Eltrece). Y agregó: “Ojalá duren. Elijo creer. Son dos muy parecidos, tienen una onda parecida. Podría andar y ojalá, porque son buenos pibes”.

Guido Kaczka contó que ya sabía del romance.

Además, este lunes Laurita volvió a sorprender a sus seguidores con una repentina decisión. La bailarina renunció a la conducción de Decímetro, el programa radial de Metro 951, cuyo lanzamiento fue en febrero de este año y se emite de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Fernández lo informó al aire, cerca de las 11 de la mañana y aseguró que la decisión se debe a la llegada de “nuevos proyectos” que está planeando a futuro y la necesidad de “disponer de este tiempo”. Desde el comienzo de la semana próxima, Fernández será sustituida por el periodista Gabriel Schultz.

Laurita Fernández y su relación con Nicolás Cabré

Hace unas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre la conductora de televisión y Nicolás Cabré salieron a la luz. El indicio fue un posteo del actor, que desató la suposición de una influencer de que se encontraría en la cocina de Laurita Fernández. “Techo y cortinas muy parecidas”, señaló.

Laurita Fernández desmintió los rumores sobre reconciliación con Nicolás Cabré. Collage

Ante la teoría especulativa, la bailarina aseguró que no se trataba de su casa. “Está todo más que bien y lo dije siempre. Con Nico tengo la mejor y me encanta tener buen vínculo. Que pasó el tiempo y que hoy nos llevamos bárbaro, pero nada que ver [con una reconciliación]”, apuntó. Aunque también aseguró que no se encontraba en ninguna relación: “Estoy muy tranquila”, algo que las últimas fotos que salieron a la luz desmintieron.

El mal momento de Laurita en el aeropuerto

La conductora vivió un año lleno de proyectos laborales y, como consecuencia, de viajes entre provincias. En marzo pasado, Fernández relató un “mal momento” que sufrió en el aeropuerto y apuntó contra Aerolíneas Argentinas en un duro tuit.

La actriz regresaba a Buenos Aires desde Mendoza, luego de una etapa de rodaje para la película Papá al rescate, junto al director Marcos Carnevale. “No suelo quejarme por acá, pero desastre Aerolíneas Argentinas”, escribió en Twitter. Y agregó: “Me rompieron el candado, abrieron y revolvieron mi valija y la de otros pasajeros del mismo vuelo. No da garantía de seguridad a sus pasajeros”.

El descargo de Laurita Fernández twitter @laufer4

Su publicación generó un debate en las redes sociales, ya que algunos usuarios defendieron el enojo de la bailarina, pero otros criticaron su señalamiento a la compañía aérea internacional. “Los que rompen y abren las valijas, ¿son de la aerolínea o los empleados que trabajan en el aeropuerto?”, cuestionó un usuario. “No es un tema de aerolíneas. Es un problema del aeropuerto. Me pasó lo mismo al volar con Iberia desde Ezeiza”, apuntó otro.

