Eugenia "China" Suárez compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que mostró su cuerpo al natural, a dos meses de dar a luz a su tercer hijo, y pidió especialmente que no le pongan ningún retoque a las fotografías

Desde que Eugenia "China" Suárez volvió a ser mamá el 28 de julio, cuando nació Amancio, suele compartir con sus seguidores los distintos momentos de su vida con sus hijos, pero en las últimas horas sorprendió con una sesión de fotos en la que se la puede ver completamente al natural y sin ningún tipo de filtro.

La China posó para tomar imágenes para una campaña de bikinis y mostró su cuerpo sin retoques. "Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio", escribió la actriz, sin vergüenza de dejar entrever cómo se encuentra físicamente después de convertirse en mamá por tercera vez.

En tanto, Suárez, que también es mamá de Rufina, de siete, y Magnolia, de dos años, reveló el especial pedido que le hizo al fotógrafo a la hora de publicar las imágenes: "Me pareció importante recalcarle a Edu Weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo".

El posteo se volvió viral rápidamente y cosechó más de 436.000 me gusta en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, a la vez que también recibió miles de comentarios celebrando la decisión de mostrar su cuerpo sin retoques.

Esta no es la primera vez que la ex Casi Ángeles habla sobre su figura después de la maternidad. La pareja de Benjamín Vicuña publicó hace unas semanas atrás una foto en bikini en la que se podía ver la marca que dejó la cesárea sobre su abdomen. "Se asoma la cicatriz de la cesárea, la amo", escribió Suárez sobre la foto.

A raíz de esa publicación, la organización Mujeres que no fueron tapa, que analiza la representación de la mujer en los medios de comunicación, compartió una publicación en la que se refirió al posteo de Suárez. "Cada vez que una mujer que es visible mayormente por encajar en el standard de belleza atraviesa un parto, inmediatamente los medios y ellas mismas comienzan a bombardearnos con imágenes de sus cuerpos 'recuperados', casi como si nada hubiera sucedido", dice el posteo de Lala Pasquinelli, referente de la organización.

La China coincidió en algunos de los argumentos expresados por Pasquinelli, sin embargo, reclamó su derecho a mostrarse tal cual es. "Es mi cuerpo", señaló. "Ésa fue mi recuperación. Está claro que muchas veces está la presión puesta en la mujer. En casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, trabajar", sostuvo.

Además, añadió: "Tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo qué está mal de compartir eso. No sé de qué sororidad hablan. Por supuesto que el puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y con todo es ser positiva".

En relación a las imágenes que ella elige publicar en sus redes, apuntó: "Muchas veces uno elige qué compartir. A lo mejor estamos muy expuestos y ustedes creen que conocen todo y no es así. Ya me ha pasado que desestiman un puerperio o que dicen 'eso no es un cuerpo real' ¿Quiénes son para decir qué es un cuerpo real y qué no?".