La China Suárez compartió un curioso video y la compararon con Britney Spears: “Terminó de enloquecer”

María Eugenia la “China” Suárez suele ser el foco de atención de los medios y los usuarios de las redes sociales. Más allá de su talento como actriz y cantante, en ocasiones, es vinculada con escándalos o da qué hablar por las novedades en su vida sentimental, pero en las últimas horas fue un video que la famosa compartió en Instagram el que generó diversos comentarios.

A sus 31 años, la China Suárez tiene un gran recorrido en los medios de comunicación debido a que se dedica a la actuación desde que era una niña, como protagonistas de publicidades o tiras infantojuveniles como Chiquititas o Casi Ángeles. Desde entonces, su vida genera un gran interés mediático y, sobre todo, su estado sentimental, ya que habitualmente es vinculada con diversos famosos o empresarios.

La China Suárez recibió fuertes criticas por un video (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Lo cierto es que tiene un gran número de fanáticos. Y esto se refleja en sus redes sociales, como Instagram donde la siguen más de seis millones de personas o Twitter, donde cuenta con más de un millón y medio. Y por supuesto que las utiliza para mostrar diversos aspectos de su vida, como así también en ocasiones es su herramienta para realizar sus descargos al ser involucrada en diversas controversias. Pero así como es un instrumento de comunicación importante para ella, también se volvió un foco para criticarla.

El particular video de la China Suárez que generó críticas

Así es como recientemente su nombre se volvió tendencia en Twitter, luego de que la actriz compartiera un curioso video en Instagram. En el corto clip, se le puede observar con un look particular de Eugenia, ya que luce un broche de peluquería en su cabellera, el cual genera un gran volumen en la zona frontal de la cabeza. Con esa apariencia, la actriz mira a cámara y realiza un ladrido agudo y fuerte, como si fuese un perro. “Terminó de enloquecer la China Suárez”, fue el primer comentario de la twittera @camialice97 que dio lugar a un gran número de usuarios que opinaron al respecto.

En Twitter criticaron a la China Suárez (Caputa Twitter)

“Siento que está en la era Britney”, comentó una joven que hizo una comparación con la cantante estadounidense, quien suele llamar la atención por los peculiares bailes que comparte en Instagram. Otra de las comparaciones más mencionada fue con Mariano Martínez, quien también recibe críticas por las interpretaciones de las canciones del momento que realiza en Instagram y TikTok. “Creo que le pegó que Benjamín (Vicuña) haya hecho semejante declaración sobre Pampita, poniéndola en un lugar tan importante y dejándola indirectamente a ella en un lugar tan chiquito. No sabe cómo llamar la atención”, escribió una mujer, en referencia al suceso ocurrido en los Martin Fierro, cuando el actor nombró que la Argentina le dio un amor.

La China Suárez comparte diversos contenidos en redes sociales

Por el momento, la actriz no hizo mención a las críticas. Sin embargo, en diversas ocasiones habló sobre los comentarios negativos que hacen sobre ella. Tal es así, que lanzó una canción referida al tema. “Lo que dicen de mí”, cuya letra habla del sufrimiento que le causa el hate. “Me llama mi familia, leyeron las noticias. No saben más qué decir. Atrás de un falso perfil, se esconden todos los días. Me llenan de espinas. A veces, quiero escapar para olvidarme de todo. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo”, canta en referencia a cómo vive lo que dicen de ella.

