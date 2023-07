La China Suárez compartió una foto, todos pensaron que era “casual” pero atrás había un secreto

escuchar

Durante las últimas horas, Eugenia “La China” Suárez fue protagonista de una nueva polémica en redes sociales. Luego de compartir una foto desde adentro de un auto que parecía casual, un usuario desenmascaró la producción que había detrás de la imagen. Hasta el momento, la actriz no se refirió al hecho en ninguna plataforma.

Desde hace años, la ex Casi Ángeles es una de las figuras más reconocidas en la Argentina. Además de sus trabajos, tomó mucha popularidad por los escándalos que rodearon su vida privada. Más allá del comienzo de su relación con Benjamín Vicuña, con el paso del tiempo continuó su alto perfil en ese aspecto.

Tras su separación de Rusherking, a la actriz se la vio cerca de Lauty Gram y la noticia de su nueva relación dio mucho de qué hablar. En este caso, fue fuente de muchos comentarios en redes sociales a partir del detrás de escena de una foto que subió a Instagram.

La China Suárez estuvo durante varios días en Montevideo para el rodaje de la película Parking, que también tiene en el elenco al español Marc Clotet. En sus redes, se mostró triste por tener que despedirse y compartió una serie de fotos tomadas en la capital del país vecino.

La foto de la China Suárez en Instagram que dio lugar a la polémica Captura

“Último amanecer en Uruguay. Gracias”, escribió en el pie de la publicación. El mencionado texto acompañó a cuatro imágenes: una del guion de la película, otra del atardecer en la capital uruguaya y dos suyas dentro de un auto mientras en su cara se refleja la supuesta luz del sol.

Aunque no lo especificó en ningún momento, se entiende que la foto fue tomada de manera casual mientras iba a bordo del vehículo. De hecho, el propio Clotet comentó la publicación y se adjudicó ser el responsable de tomar las fotos. Horas más tarde, un usuario de Twitter reveló el detrás de escena.

El tuit y la foto del detrás de escena que compartió el usuario de Twitter Twitter @Marce1UY

“Acá una foto casual adentro del auto, sin producción ninguna...”, escribió @Marce1UY en la plataforma. Allí, junto con la imagen que publicó La China, se puede observar otra foto con lo que ocurría fuera del auto. Delante del vehículo, había una camioneta estacionada que en tenía un foco de luz en la caja, el cual apuntaba hacia el rostro de la actriz. Junto al elemento, se observa un hombre en cuclillas, que parecía ser el verdadero fotógrafo.

El tuit no pasó para nada desapercibido y generó mucha repercusión en la plataforma, al punto que superó las 2.500.000 vistas, junto con decenas de miles de interacciones, en la red social de Elon Musk. Si bien hubo muchas críticas contra la actriz, varios usuarios también señalaron que la foto fue tomada en otro lugar y que no coincide el fondo. Ante esto, quien publicó la imagen explicó que quizás no se trata específicamente de la misma foto, pero que sin dudas la producción con la luz artificial dentro del auto existió.

Hasta el momento, ni la actriz ni nadie de su entorno se refirió públicamente al tema y todo quedó en una discusión entre usuarios de Twitter.

LA NACION