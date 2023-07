Roberto García Moritán habló tras el furcio de Vicuña en los Martín Fierro y fue tajante: “Hubiera preferido que no pase”

escuchar

A varios días de la entrega de los Premios Martín Fierro, Roberto García Moritán, esposo de Carolina “Pampita” Ardohain, salió a hablar sobre el discurso de Benjamín Vicuña cuando ganó la estatuilla y generó polémica al agradecer al país que “le dio un amor”.

El domingo, el actor chileno subió al escenario del evento a recibir el premio por su rol protagónico en El primero de nosotros (Telefe). Sin embargo, su discurso dio mucho de qué hablar. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio un lugar. Me dio a mis hijos y un amor”, indicó, y luego, sonrió.

Parte del discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro

El momento fue interpretado como una mención a su exesposa “Pampita”, quien se encontraba en el recinto en compañía de su actual esposo García Moritán, y se generó un momento tenso, según describió Santiago Del Moro, el conductor del evento.

Tras la repercusión mediática que tuvo, Roberto García Moritán aclaró que habló con el actor. “Hay cosas que no hace falta profundizar demasiado. Él me mandó mensaje y yo le contesté también. Cuando él empezó a hablarme del tema yo le dije ‘Ya sé, no pasa nada’. Por supuesto, hubiera preferido que no pase. En ese momento la sensación fue rara, pero esto es así. Yo aprendo todos los días, creo que él también aprendió mucho de esa noche”, señaló en un móvil con LAM (América).

Roberto García Mortián se refirió al discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro

El legislador porteño, quien vio la secuencia sentado desde la mesa del evento, se refirió al incómodo momento. “Benjamín estaba ganando un premio muy importante, estábamos todos muy contentos y atentos”, introdujo, y después contó más sobre sus sensaciones: “Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero, yo lo conozco mucho a Benjamín, tengo un vínculo de familia, soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días”.

El notero de LAM le preguntó si se trató de un furcio lo del actor chileno y el empresario respondió: “Yo creo, sinceramente, que él empezó a decir algo en lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Y el no haberlo hecho sumado al morbo de los directores del Martín Fierro en apurarse en emponcharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, generaron un montón de confusión”.

A pesar de su percepción, el empresario quiso ponerle paños fríos a esta situación que abarcó horas de televisión durante la semana. “Somos una familia que trabaja de forma orgánica y nos respetamos, queremos, y apoyamos. A mí me dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado. Yo conozco su dedicación, su profesionalismo y lo gran actor que es. Estaba Bauti ahí y la sonrisa de él, que se ponga tan contento, es suficiente motivo de alegría para que cualquier error de interpretación no tenga mayor relevancia”.

Por último, Roberto García Moritán analizó la posibilidad de que Benjamín Vicuña se haya referido a Carolina Ardohain en su discurso. “Vamos a suponer que se hubiera referido a Caro: fue muy importante la historia de ellos. Tuvieron muchas cosas y van a estar unidos por algo que yo voy a ser compañero por el resto de su vida. No vine acá a suplantar a nadie, yo vine a ser el marido de Carolina. Ser compañero y buen ejemplo para los hijos de Benjamín y Caro. Y el mejor padre para mis hijos”, concluyó.

