La aclaración de Benjamín Vicuña sobre su dedicatoria de amor en los Martín Fierro: “Quizás estuve mal”

escuchar

En una noche cargada de emociones, Benjamín Vicuña recibió el pasado domingo el premio Martín Fierro por su protagónico en El primero de nosotros. El actor se subió al escenario a recoger la estatuilla y su discurso de agradecimiento causó revuelo, por lo que finalmente salió a aclarar.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio un lugar. Me dio a mis hijos y un amor”, expresó el intérprete tras la premiación de Aptra. Sus palabras, que se volvieron virales, fueron interpretadas como un mensaje dirigido a su exmujer Carolina Pampita Ardohain, madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

Tras lo que muchos interpretaron como un momento incómodo, por encontrarse en la gala la modelo y conductora en compañía de su actual esposo, el empresario y legislador porteño Roberto García Moritán, Vicuña explicó el trasfondo de su mensaje.

En conversación con un móvil para el programa Cortá por Lozano (Telefe), el actor se refirió ayer a la felicidad que experimentó por el reconocimiento a su trabajo, a la vez que aclaró sus palabras. Al ser consultado por su sonada frase, Vicuña compartió primero la alegría de haber podido disfrutar de una noche inolvidable junto a los suyos, tras coincidir en la ceremonia con Pampita y acudir acompañado de su hijo mayor. “Ellos son mi familia acá. Tenía del otro lado de la Cordillera a mis hermanos, a mis amigos, y se celebró muchísimo allá, no sé si es el primer actor chileno que gana un Martín Fierro, pero sentí mucho cariño y amor, y quise que mi hijo mayor me acompañara, Bauti”, mencionó.

Vicuña se mostró “muy agradecido del lugar” que ocupa dentro del mundo del espectáculo en la Argentina. “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio”, manifestó. Al referirse directamente a sus dichos, el actor aclaró: “Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, me dio el amor...’. Quizás me equivoqué porque evidentemente estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo, pero claramente me refería al amor en todas las formas: de la gente en la calle, como la gente banca en el teatro, el amor de pareja, que lo he vivido”.

El chileno también recordó: “He estado casi 15 años acá en Argentina y estoy más que agradecido y orgulloso. Tengo la suerte de que amo este país. Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”.

A través de una publicación en Instagram, Vicuña volvió a agradecer el premio más tarde. “Recibí con gran emoción un símbolo, un gesto de respeto y cariño hacia mi trabajo. Doy la vida por contar historias que me movilizan y que creo son necesarias de contar. Gracias por hacerme sentir que el trabajo y disciplina valen la pena, que nuestros personajes trascienden y no se evaporan. Gracias por un premio tan lindo y subjetivo, esquivo y mezquino a veces. Gracias por la invitación a seguir creyendo en la perseverancia y la magia de nuestro oficio”, expresó primero.

Y continuó: “Guardo a este Martín Fierro como un guardia imperial de los sueños que están por venir y los que se fueron. De eso estamos hechos, de ilusiones, desafíos, fracasos y algo de suerte. Hoy me tocó a mí y comparto con mis compañeros en este camino lleno de rechazos y de halagos, de aplausos y errores, pero sobre todo un camino con vistas hermosas y grandes amigos que hacen que el viaje sea más llevadero”.

La reacción de Pampita después de la gala

Después de una emocionante noche en la que se cruzó con su expareja y con su hijo en la alfombra roja, Pampita Ardohain compartió en las redes sociales una imagen suya junto a su actual pareja y padre de su hija Ana, Roberto García Moritán, con una frase que se interpretó como un gesto de la modelo para zanjar el tema.

“Te amo tanto”, escribió la conductora de El hotel de los famosos junto a un video con distintas imágenes suyas de la mano de su marido a lo largo de la ceremonia.

Cabe recordar que Vicuña y Pampita se cruzaron en la antesala de los premios cuando Iván De Pineda y Sofía Martínez los entrevistaron en la alfombra roja. En el momento en que el actor chileno vio que su expareja ingresaba con un imponente vestido rosa y se acercaba a él y a su hijo, comentó con humor: “Uy, viene la mamá, esto es un quilombo”.

Benjamín Vicuña y Pampita, en la alfombra roja

En ese momento, el hijo de ambos, Bautista Vicuña, manifestó su alegría por acompañar a sus padres en una noche tan especial, en la que Pampita también estaba nominada a la estatuilla, en su caso por la terna a mejor conducción. “Estoy contento por los dos y ojalá gane alguno sí o sí”, expresó el joven ante la mirada emocionada de sus padres.

LA NACION