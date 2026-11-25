“Hoy tengo miedo”, dijo Eugena “la China” Suárez en la denuncia por amenazas contra Wanda Nara, surgida de la discusión que ambas mujeres mantuvieron a principio de mes en la llamada Casa de los sueños, cuando la conductora de MasterChef fue a buscar a su hija mayor, Francesca, que estaba pasando unos días con su papá y que había alertado que no la estaba pasando bien (de lo que derivó una denuncia por lesiones leves).

La denuncia, presentada por la ex de Benjamín Vicuña a la que LA NACION tuvo acceso, fue ratificada el martes por la mañana con el abal de los abogados Lautaro Rodríguez y Sergio Rasposeiras. Allí, la actriz relata su visión de los hechos ocurridos hace casi tres semanas y pide a la Justicia que imponga a Nara la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de ella y de tomar contacto “por cualquier medio”.

La versión de la China

En su denuncia, la actriz da cuenta cómo fueron, según ella, los hechos ocurridos el 6 de noviembre en la casa en el barrio privado La Isla, que comparte con Mauro Icardi. “Me encontraba en la casa en la que resido junto a mi pareja, se presentó en el lugar la Sra. Wanda Solange Nara, acompañada por personal policial y por su pareja, el Sr. Martín Migueles. Ante semejante despliegue policial en la puerta de la casa, salí a recibir a los efectivos. En ese contexto mantuve con Migueles una conversación tranquila y cordial, en la que ambos procurábamos descomprimir la tensión del momento y encontrar una forma razonable de encauzar la situación de las niñas”.

Sobre la charla que tuvo con el novio de Wanda, sostuvo que hablaron de la necesidad de los adultos de sostener una comunicación fluida para solucionar los problemas ya que “lo más importante eran los chicos”. Dicha conversación fue “en un tono sereno y conciliador”, fue grabada y el video está en su poder. Luego, según ella, de la nada, Wanda la increpó. “No, no lo conocés. No lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te dejan en la calle y te va a cagar a palos a vos... ni sabés por qué estás acá. Y de mis hijas no me vengas a hablar porque yo te mato a palos”, le habría dicho la conductora.

“La denunciada me anunció, de frente y a escasos metros, que me iba a matar a golpes. Lo hizo en la puerta de mi casa, en presencia de su propia pareja y del personal policial que ella misma había llevado al lugar, y acompañó ese anuncio con un insulto racista y descalificante y con la orden de no dirigirles la palabra a sus hijas, bajo la advertencia expresa de matarme a palos si lo hacía”, explica en el texto Suárez y aclara que ese momento también lo grabó en video.

Una entrevista en la tele, clave en la denuncia

Suárez suma entre las amenazas un fragmento de una nota que Wanda dio en Primicias Ya donde reafirma sus dichos: “Preguntada por los conductores si me había dicho que lo que hoy defendía también me iba a pasar a mí, respondió: ‘Obvio, le dije eso’. En la misma entrevista volvió a agraviarme, calificándome de ‘zorra y desafiante’”. Además, en el final, la mayor de las Nara dijo que le recomendaba a la novia de su ex pedir un botón antipánico.

Se conoció una imagen de la China Suárez y Martín Migueles en medio del tenso enfrentamiento que tuvieron Mauro Icardi y Wanda Nara en Nordelta (Foto: Instagram @sangrejaponesa / @wanda_nara)

En la denuncia, además, la protagonista de En el barro hace referencia a “años de hostilidad pública” y asegura: “Hoy tengo miedo. La denunciada concurre con regularidad al barrio La Isla con motivo del vínculo con sus hijas, de modo que puedo volver a encontrarla en cualquier momento en la casa en la que vivo con mi pareja”. Y suma otro dato más, su domicilio real es en el barrio San Jorge donde tiene casa también la pareja de Zaira, Jakob von Plessen, por lo que podrían cruzarse también allí.

Para ella, no se trató de un exabrupto en medio de un ida y vuelta: “No había discusión entre nosotras, fue unilateral, no se trató de un insulto genérico sino de una amenaza concreta y lo reconoció en televisión”.

Medidas de protección

En el texto, Suárez, a través de sus abogados pide que se imponga la prohibición de acercarse a una distancia menor a trescientos metros; la prohibición de ingreso al barrio La Isla de Nordelta, partido de Tigre, y al barrio San Jorge Village, partido de Malvinas Argentinas, y la prohibición de tomar contacto por cualquier medio, sea en forma personal, telefónica, electrónica, por redes sociales o por intermedio de terceros.

Además, aclara que las medidas que solicita “no pretenden interferir en el vínculo de la denunciada con sus hijas” ya que el retiro de las menores podría realizarse a través de terceros y sin ingresar al barrio.

El video, la prueba más fuerte

En el marco de la denuncia, la presunta víctima ofrece como prueba fundamental el video que ella misma registró (sin consentimiento de Wanda) de la discusión del 6 de noviembre. Además, el video de la entrevista de Primicias Ya en el que la conductora reafirma sus dichos.

Por otro lado, asegura que va a pedir las filmaciones de las cámaras de seguridad del barrio, donde está registrado el ingreso de Nara y solicitará al personal policial que estuvo presente, que sea testigo en la causa.