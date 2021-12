La China Suárez salió a bancar a Ofelia Fernández pero hizo una contundente aclaración

Eugenia ’la China’ Suárez apoyó con un mensaje en las redes a Ofelia Fernández tras su fuerte discurso en la Legislatura porteña. La actriz publicó el momento en que la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos denunció reiterados hechos de violencia por parte de miembros del partido La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei. Sin embargo, la ex Casi Ángeles dejó en claro que no es afín al kirchnerismo.

“Te banco a muerte. No nos callamos más. Los ovarios de esta mujer”, escribió la China en sus historias de Instagram, destacando el discurso de Fernández y arrobándola.

La China Suárez bancó a Ofelia Fernández

En ese marco, en otra historia en la red social se encargó de aclararle a sus seguidores que no es afín al kirchnerismo. “Antes de que pregunten. No soy K. No comparto sus ideas políticas. Ella me encanta, y que no se calle, más todavía”, remarcó.

La China Suárez aclaró que no es kirchnerista

La denuncia de Ofelia Fernández en la Legislatura porteña

En la jura de los diputados porteños electos en noviembre, que se realizó el martes, la legisladora del Frente de Todos denunció a Leonardo Saifert (La Libertad Avanza) por haberla denigrado “al menos 10 veces” por redes sociales.

“Yo ayer salí de esta Legislatura y un grupo de Libertarios me agredió un buen rato mientras yo solamente seguía caminando”, relató Fernández. Al mismo tiempo, acotó: “Así como hoy asume un diputado que me ha dicho ‘gorda hija de pu... incog...’ en más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas”.

El descargo de Ofelia Fernández en Twitter (Foto: Captura Twitter/@OfeFernandez)

En ese sentido, sostuvo: “Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad, está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y, a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara. Como lo estoy haciendo ahora”.

Minutos después de las acusaciones, Saifert tomó la palabra y pidió disculpas: “Quiero referirme a los dichos de la diputada. Eso pasó en una época en la que yo no tenía peso, ni responsabilidad política de ningún tipo. Estaban dirigidos a un grupo muy muy chico”.

En su argumentación, completó: “De todas maneras, estoy consciente de que esos dichos están completamente fuera de lugar. No tienen que tener apoyo de ningún tipo y quiero pedir disculpas a Ofelia, a la diputada Fernández y a todos los que se hayan sentido ofendido por esos dichos. Mil disculpas. Con respecto a las personas que te agredieron afuera, no tengo idea quiénes son. Obviamente, lo repudio por completo”.