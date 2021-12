Pampita admitió que entrevistaría a La China Suárez en su programa

Pampita aseguró este fin de semana que entrevistaría a La China Suárez en su programa, Pampita Online (Net TV). En diálogo con Catalina Dugli en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la modelo y conductora admitió que “le haría nota a todos”. “Todos son bienvenidos”, puntualizó.

“Además, nuestro contexto es amigable, de hacer un homenaje, va más por ese lado. Nuestro formato de programa tiene que ver con lo profesional”, explicó.

Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña protagonizaron hace más de cinco años el recordado escándalo del motorhome, también conocido como el “palta-gate”, un polémico episodio en el que la modelo encontró a su ex teniendo relaciones con la actriz en pleno rodaje de la película El hijo rojo.

“Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer”, le dijo Pampita en su momento al periodista Lío Pecoraro.

Sin embargo, el tiempo pasó y actualmente existe una relación cordial entre los implicados. No obstante, Pampita remarcó que no quiere hablar sobre el reciente escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

“No me tienta para nada, no quiero opinar”, sostuvo la mujer de Roberto García Moritán. “Nunca quiero que me pregunten, si pudiera lo evitaría”, insistió y aseguró: “Soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar”. Los hijos de la China y Vicuña, Magnolia y Amancio, son hermanos de sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio.

La modelo habló también de su gran momento amoroso junto a García Moritán, algo que quedó registrado por las cámaras en Siendo Pampita, el reality show que llevó a cabo junto a su familia para la señal Paramount+.

“Los dos queremos a esta familia como un tesoro, la cuidamos, la nutrimos, es una plantita que hay que regar todos los días, es una familia muy ensamblada con mucho amor”, explicó.

Sobre su esposo, dijo que era lo que necesitaba en su vida. “Llegar de trabajar y tener a un hombre que me espera, que me cuida, que quiere a mis hijos y esa sensación de estabilidad, la necesitaba”, dijo. “Él reconoció en mí lo que le hacía falta y yo reconocí en él que me iba a dar todo lo que yo había soñado”, agregó.

Sobre Ana, la bebé que nació en julio de este año como fruto de esta relación, dijo: “Estamos enamorados. Es la muñequita, la princesa de la casa. Los hermanos la besan, la alzan, está rodeada de amor y de abrazos, es todo mimos”.