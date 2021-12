La dura respuesta de Intrusos a la China Suárez por los rumores de romance con Eduardo Cruz

El Wandagate sigue dejando esquirlas en el mundo del espectáculo. Esta vez, en el centro de la escena quedó la periodista de Intrusos del Espectáculo (América TV) Paula Varela. Es que luego de que la panelista contara que la China le habría enviado un video hot al cantante Eduardo Cruz, la actriz estalló de furia y publicó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, en donde la llamó “abusadora”. Esta tarde, todos los integrantes del programa le hablaron directamente a la China Suárez. Y fueron contundentes.

Fue Adrián Pallares el encargado de comenzar la defensa de su programa y de su panelista apenas arrancó el envío. “Los días de furia de la China”, vendió la nota, y de inmediato se metió de lleno en el tema. “Vamos a decir una cosa. En el posteo hablaba de “no me tiro por la ventana” o que la gente la está maltratando. Tanto Wanda como la China dieron notas pagas. Entrevistas pagas de un momento tremendo de sus vidas. Una engañada. La otra la engañadora. Cobraron miles de dólares para hablar de su intimidad”, arrancó el periodista ofuscado. “Se sentaron frente a quienes quisieron, una frente a Alejandro Fantino, haciéndose la Bambi, la otra frente a Susana Giménez, haciéndose la vedette, las dos eligieron con quien, pero las dos cobraron, abrieron la puerta de par en par”, redondeó la idea.

Pallares explicó que fueron ellas las que contaron sus intimidades, que hablaron exponiendo su vida, y que no está bien que la China acuse a la prensa de “empujarla a que se tire por la ventana” cuando fue ella la que abrió la ventana “y cobró”. “No se enojen, pongamos las cosas en el lugar que va cada cosa y sigamos adelante”, agregó Pallares.

“Suscribo al pie”, acotó Rodrigo Lussich, quien miró el descargo desde un costado. Luego, Pallares contó que Paula Varela recibió mucha agresión en las redes sociales ayer por ese posteo sobre la China Suárez y recordó que cuando arrancó el Wandagate la mujer más insultada en las redes fue Marcela Baños, “por defenderte a vos, Eugenia”, dijo interpelando a Suárez. Luego remarcó que en Intrusos “siempre se tuvo diferentes posturas” y miradas sobre el tema. “Así que nada de querer endilgarnos a nosotros algún tema de tu salud mental”, dijo Pallares.

Rodrigo Lussich también eligió hablarle directamente a la China. “Absolutamente cosa tuya, sobre todo de cuestiones que generaste vos. Historias que generaste vos. Algunas serán ciertas, otras no, pero tienen que ver con tu manera de vivir. No con la nuestra”, disparó. “Y sobre todo a la hora de las redes toda la gente que hoy te defiende es la misma gente que hace dos semanas te puteaba y que en dos semanas te va a putear de vuelta”.

Paula Varela le respondió a la China Suárez

Tras leer el mensaje que la China Suárez hizo público ayer en su cuenta de Instagram y destacar que todo comenzó por un chisme -”porque tal vez cree que nos dedicamos a otra cosa la China Suárez”, acotó Lussich-, llegó el momento de la respuesta de Paula Varela, quien le dedicó directamente unas palabras a la actriz con la mirada firme en la cámara: “Yo ayer contaba, me voy a hacer cargo, por supuesto, un rumor, como bien dice Rodrigo. Esto tiene que ver con un supuesto. Jamás contamos una verdad como sí lo hemos hecho en otras oportunidades, que incluso ha sido la misma persona la que nos dio la razón”, arrancó la periodista. Luego, mencionó la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara, donde la empresaria avaló la información del programa y cerró: “No hay mentira, querida Eugenia, porque nunca hubo una concreta verdad. Lamento profundamente que esto te haya saltado tanto. Por algo será. Vos sabrás”.

“La información llegó. Como me llegó a mi le llegó a otra gente”, explicó Vázquez y agregó: “Fijate, porque a veces en pos de esta libertad que tenés y que yo aplaudo, se va hiriendo gente por el camino. Y a veces esa gente habla. Hoy es Wanda Nara, ayer se llamó Pampita y anteayer se llamó Eugenia Tobal. Yo no tengo la culpa”, le dijo directamente y volvió a hacer hincapié que fueron los protagonistas de la historia quienes la hicieron pública.

Las palabras de la China Suárez

Tras ver su nombre asociado a varios romances, la actriz hizo ayer un descargo a través de sus redes sociales donde desmintió tener una relación con Eduardo Cruz y aclaró que no sabía ni siquiera quién era. “Esto ya es un abuso”, expresó en una historia en Instagram arrobando a Paula Varela.

La cuota de paciencia que le quedaba a la ex Casi Ángeles se agotó cuando escuchó que la periodista de Intrusos aseguró que no solo tuvo conversaciones subidas de tono con Mauro Icardi, sino que también habría enviado videos hot al cantante español, hermano de Penélope Cruz y pareja de Eva De Dominici.

La China Suárez Instagram: @sangrejaponesa

“¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Tengo las pelot... por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotu... No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, manifestó la China en sus redes sociales y agregó: “Hay periodistas que se preocupan por averiguar, pero ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”, escribió.

Poco después de su primer posteo, la China hizo otro furioso descargo en Instagram, donde no solo se mostró indignada, sino que además habló de su salud mental. “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental está estable”, expresó en un mensaje sobre un fondo negro.

El reclamo de Suárez no terminó ahí. Con un mensaje indirecto a los periodistas y medios de comunicación en general, la actriz sostuvo que está cansada de la invasión de su privacidad y del continuo malestar que le producen los rumores infundados, desde que fue señalada como la “tercera en discordia” en el matrimonio de Nara e Icardi. “Ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’, y son los primeros en ejercerlo”, concluyó.