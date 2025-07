La China Suárez se cansó de los haters y comenzó a responderles en redes sociales

María Eugenia ‘la China’ Suárez no deja de ser noticia, aun desde Turquía, donde disfruta de unos días de relax mientras acompaña a Mauro Icardi. Y es que desde que la actriz decidió lanzar un comunicado contra Benjamín Vicuña tildándolo de mal padre, adicto y envidioso de su trabajo, el hostigamiento en sus redes sociales parece ir in crescendo. En las últimas horas, sus fotos en bikini en las aguas cristalinas de Estambul se poblaron de mensajes críticos, entre ellos: “Nunca me harán quererte China”; “¿Y tus hijos qué? Primero son los hijos" y “No te olvides que solo sos la amante”.

Lejos de adoptar una actitud pasiva, Suárez optó por responder de forma directa y sarcástica a varios de los mensajes que recibió. Ante el comentario de un usuario que la acusó de mostrarse siempre seria en las fotos, la actriz replicó sin filtro: “Es verdad. En las fotos pongo cara de or...”.

Los comentarios con los que la China Suárez respondió a los haters (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Otra usuaria insinuó que había abandonado a sus hijos por su viaje, el cual había anticipado que también tenía un tinte laboral: “¿La reunión de trabajo por la que dejó a los hijos tirados?”. La respuesta de Suárez fue doble: “Seguí esperando, no estás invitada, Sabri” y “Ya la tuve, no te imaginás lo bien que me fue”. Pero una de las respuestas que más repercusión generó fue a una crítica sobre su aspecto. “Ella jura que devoró”, escribió una internauta en referencia a las fotos publicadas. Sin dudarlo, la China le contestó: “Igual que vos con tu foto de perfil”.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos seguidores la respaldaron por plantarse ante los comentarios hostiles, otros la señalaron por elegir solo qué responder y cuestionaron su actitud “infantil” frente a las críticas. Para bajar el tono del conflicto, la actriz eliminó algunas de sus respuestas a las pocas horas, aunque muchos usuarios ya habían capturado pantalla. Además, como medida conciliadora, decidió limitar los comentarios para que nadie más pudiera dejar su opinión sobre su viaje al extranjero.

Mauro Icardi compartió las primeras fotos con el Galatasaray y lo criticaron por su apariencia física

Quien también se encontró en el ojo de la tormenta y recibió gran cantidad de mensajes negativos en su cuenta oficial de Instagram fue Mauro Icardi. El jugador del Galatasaray decidió compartir una serie de imágenes de cómo fueron sus entrenamientos después de casi nueve meses de verse imposibilitado por una lesión. Pero, a diferencia de lo que ocurre con muchos otros futbolistas, en vez de poblarse de mensajes de aliento, fue criticado no solo por su rol como padre y esposo, sino también hasta por su apariencia física.

Las críticas a Mauro Icardi por su apariencia física (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Se cree hermoso el Tinelli este. Hace un poco de físico que no vas a alcanzar la pelota ¡muerto!”; “Menos en forma que mi vieja. Qué mal que te va a ir” y “Como te gusta la cámara papá. Ponete a laburar en serio sos un fantasma”, fueron algunos de los mensajes dañinos que comenzaron a amontonarse en la publicación.