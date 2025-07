Benjamín Vicuña rompió el silencio y contó cómo está tras las acusaciones de la China Suárez

La decisión de Benjamín Vicuña de revocarle el permiso a María Eugenia ‘la China’ Suárez para evitar que Magnolia y Amancio viajaran con su madre a Turquía, donde la actriz se trasladó para acompañar a Mauro Icardi, desató un escándalo inimaginable. Luego de que la ex Casi Ángeles emitiera un fuerte comunicado en su contra, el actor chileno rompió el silencio.

Vicuña y la China Suárez, la guerra menos pensada (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok @sangrejaponesa)

Rafa Juli, notero de América TV, pudo hablar con el actor mientras este regresaba a su edificio, luego de buscar a uno de sus hijos mayores al colegio. “No se alegró de verme, pero siempre muy respetuoso, habló unas palabras con nosotros”, comenzó el cronista frente a la cámara de América Noticias, ciclo que conducen Rolando Graña y Soledad Largui.

En ese sentido, presentaron la entrevista. “¿Cómo estás vos en este momento de tanta exposición?”, le preguntó el cronista, a lo que él le contestó: “Qué te parece, nada, a seguir con la vida, como tiene que ser”.

Benjamín Vicuña habló sobre cómo atraviesa esta difícil situación (Foto: Captura TV)

Y continuó: “No es para estar saltando, ni contento, es una situación difícil, no vamos a ahondar. Lo que sí me molesta, es mi casa, es el colegio de mis hijos, me impide seguir con normalidad. Soy respetuoso de ustedes, de su laburo, porque nos conocemos hace años, pero la verdad ojalá que todo se desactive pronto y podamos volver a la normalidad”.

“¿Vas a entablar alguna denuncia?”, le consultó Rafa, a lo que Vicuña respondió tajante: “Tiene que ver con el mundo de lo privado, no quiero más nada”. “¿Sentís que dañaron tu imagen frente al público?“, redobló el periodista, quien desató el enojo del galán chileno: ”Bue, muchas gracias compañeros“.

Qué dice la acusación completa de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

“El papá del año. Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, comenzó la China Suárez en su declaración de guerra contra el actor chileno.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

“El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”, siguió.

“El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”, continuó y reveló que Benjamín Vicuña la habría engañado durante el embarazo de su hijo menor, Amancio, quien nació en julio de 2020.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

“Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separate, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’. El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien“, agregó.

A su vez, la China Suárez remarcó que sus problemas con Benjamín Vicuña la habrían afectado emocional y anímicamente, al punto de tener que recibir medicación psiquiátrica para superarlo: “‘El papá del año’ al que le preguntan en el colegio de su hijo cuál es su juego favorito y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todos mirando una serie en TV con ‘una niñera por cada hijo’. El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso ó morir de tristeza y ansiedad”.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones. Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”, enfatizó.

Por otra parte, María Eugenia Suárez analizó que el accionar de Benjamín Vicuña sería impulsado por la envidia que siente de que sus hijos tengan una buena relación con Mauro Icardi: “Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”.

“Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, ó al menos eso me dijiste siempre”, concluyó.