La China Suárez visitó a su suegra y le dedicó un divertido mensaje a través de las redes: “¡Cómo me conocen!”

Diez meses atrás, Rusherking y Eugenia “la China” Suárez hacían pública su relación después de pasar varias semanas envueltos en rumores de romance. Ahora, y aunque muchos dudaron de la posible duración del noviazgo, se muestran cada día más enamorados. Es así como en las últimas horas viajaron a Santiago del Estero, en donde nació el cantante, para visitar a su familia y, a través de sus redes sociales, la cantante registró el especial recibimiento que preparó su suegra.

La China Suárez visitó a su suegra y le dedicó un divertido mensaje a través de las redes

Cuando comenzaron a surgir versiones que indicaban que Rusherking y la China estaban vinculados románticamente, fueron muchas las personas que vieron el romance con malos ojos. La diferencia de edad, los recientes escándalos de la artista y que tuviese hijos de relaciones previas fueron todos aspectos que fueron utilizados para justificar las opiniones de quienes creían que se separarían en cuestión de semanas.

A pesar de las críticas, están cerca de celebrar su primer aniversario y, en los 10 meses que llevan juntos, realizaron románticas escapadas, trabajaron juntos, el cantante demostró tener una gran vínculo con los hijos de su pareja y, por su parte, ella entabló una agradable relación con la familia de su novio.

Sobre esta misma línea, en las últimas horas emprendieron el viaje hasta Santiago del Estero, en donde viven Silvia y Miguel, los padres del intérprete de “Perfecta”. Durante su estadía, la ex Casi Ángeles registró parte del viaje y, finalmente, decidió filmar el momento en el que recibió una sorpresa que le preparó su suegra: una bolsa llena de comidas locales.

Mientras grababa y adoptaba un acento propio de quienes viven en la zona, dijo: “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”. Dicho eso, se dispuso a comer la golosina tradicional preparada con harina de algarroba y que se puede conseguir en diversos puestos de comida ambulante.

La China Suárez registró parte de su viaje a Santiago del Estero instagram @sangrejaponesa

A continuación y al mismo tiempo que hablaba con Rusherking, quien estaba detrás de cámara, agregó: “¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”.

Esta no es la primera oportunidad en la que la actriz de Objetos disfruta a pleno de los platillos locales de la provincia de Santiago. Meses atrás, su pareja la sorprendió sacando a relucir sus habilidades culinarias para prepararle panchuker -también conocido como panchuque-, el cual consiste en salchichas envueltas en una masa similar a la que se prepara para los panqueques.

La China degustó un plato que le preparó Rusherking

En este caso, el improvisado cocinero decidió hacer un cambio para que su novia pudiese disfrutarlo: como ella no come carne, utilizó una salchicha vegetariana. Luego de filmarse al dar un bocado y levantar el pulgar en señal de aprobación, la China enfocó el plato y dijo: “Miren lo que son estos ‘panchukers’, con los palitos y todo, directo de Santiago, de La Banda (ciudad de la que es oriundo Rusherking)”.

Por su parte, él también compartió la historia en sus redes y aceptó el halago. “Hice lo mejor que pude”, comentó junto a un par de emojis.

LA NACION