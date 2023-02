El particular y sentido recuerdo de la China Suárez junto a Jey Mammon: “Tiempos inmemorables”

escuchar

Aunque la China Suárez y Jey Mammon se cruzan en eventos y programas de televisión como reconocidas figuras del mundo del espectáculo, el origen de su vínculo data de muchos años atrás, cuando todavía eran María Eugenia y Juan Martín Rago.

Según contaron ambos en varias oportunidades, Jey se encargó de darle clases de catequesis durante su tierna juventud y, en las últimas horas, la actriz recordó esa época con un tierno posteo.

En la actualidad, Jey Mammon conduce La Peña del Morfi (Telefe) y además trabaja en su primer álbum musical como cantante. Por su parte, los éxitos profesionales de la Eugenia “la China” Suárez no se quedan atrás. No solo cuenta con un amplio repertorio de películas y programas de televisión, sino que en el 2022 relanzó su carrera como cantante solista. Además, su carrera como imagen de marcas sigue adelante mientras se prepara para un 2023 con varios protagónicos en gateras.

La China Suárez es, hoy en día, una destacada celebridad del espectáculo nacional

Pero, mucho antes de ser grandes celebridades argentinas, tanto la modelo como el conductor supieron cumplir un inesperado rol: el de alumna y profesor. Cuando la fama todavía estaba lejos, Jey era un integrante activo de la comunidad católica e incluso se encargó de dar clases de catequesis a muchos jóvenes, entre ellos, la China.

“Siento que el equivocado era yo, porque estaba en un lugar que no me correspondía. Fue un proceso, no es que de un día para otro dije: ‘Esto no es para mí’. Me fui dando cuenta de que mi identidad en general no tenía que ver con la religión católica”, expresó Mammon, tiempo atrás, durante su paso por PH: Podemos Hablar.

Jay Mammon compartió una postal retro de cuando era profesor de catequesis de la China Suárez Foto: Twitter @jaymammon

Sobre su tiempo como profesor de la ex Casi Ángeles, dijo entre risas: “Yo le di clases de catequesis a la China y no entendió nada. Yo le expliqué como el cul* también, es compartido esto”, en referencia a los múltiples escándalos en los que la actriz estuvo envuelta durante los últimos años.

Meses después, él mismo publicó en su perfil de Twitter una foto retro en la que se lo podía ver parado junto a un grupo de sus alumnos, entre los que posaba Suárez, con el pelo peinado con dos trenzas y un flequillo recto.

“Gracias China Suárez por este hermoso recuerdo de cuando era tu catequista. Esta fue una obra de teatro que escribí y dirigí cuando me creía que era el Pepito Cibrián religioso”, expresó junto a la postal, tras aclarar que fue la misma actriz quien se la envió por mensaje.

La China Suárez publicó la carta que Jey Mammon le escribió cuando era su profesor de catequesis y él le dedicó una tierna respuesta

A pesar de que ella nunca se había referido a esa época, en las últimas horas sorprendió al publicar un dulce recuerdo en sus Historias de Instagram. Allí, mostró una tierna carta escrita y firmada por el mismo Jey Mammon (que, en ese entonces, no tenía nombre artístico), en donde la felicitaba por su trabajo y compromiso durante el año compartido en las clases de catequesis. “De tiempos inmemorables. Euge y Juan Martín”, tipeó, encima de la foto. Por su parte, él replicó: “Te quiero igual que antes”.

